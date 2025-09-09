Piden controles del agua en Os Blancos ante la presencia de trihalometanos
A.F.
El PSOE registró una moción en el Concello de Os Blancos para exigir controles más rigurosos de la calidad de las aguas de abastecimiento y garantizar la protección de la salud pública. Parte del contexto de riesgo que supone la proximidad al embalse de As Conchas y sus elevados niveles de contaminación crónica, y de la contaminación crónica que afecta a la comarca de A Baixa Limia.
Alerta de que las analíticas realizadas muestran concentraciones de trihalometanos de hasta 62 µg/L en la red de Nocedo, que supera más de la mitad el máximo permitido por la normativa vigente, y ello se asocia a un incremento del riesgo de diversos tipos de cáncer e infertilidad.
Apunta que Os Blancos está incluido en el «Íntegro PCA» de la Diputación, por lo que exige el estricto cumplimiento de sus competencias y hacer analíticas periódicas. Exige además que se publiquen y crear un sistema de alertas que informe inmediatamente a la población de cualquier incidencia.
