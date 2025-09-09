Pelear contra las llamas y la desigualdad

La oleada de sentimientos que han despertado los incendios en Ourense, apenas unos días atrás, oscilan desde el dolor, la rabia, la impotencia hasta a menudo encallarse en la desesperación.

Noelia Conde, jefa de la brigada forestal de Azureira, en O Carballiño, lo sabe bien. Estuvo en Vilardevos, Maceda y Carballeda de Avia y alrededores ejerciendo su trabajo de bombera en la peor catástrofe que ha sufrido la provincia de Ourense desde que hay registros.

«Este verano, Galicia ardió como pocas veces en la historia. Las cifras son frías y abrumadoras: decenas de miles de hectáreas quemadas, aldeas evacuadas, casas destruidas, familias que lo perdieron todo. Pero detrás de cada cifra hay rostros, lágrimas, decisiones urgentes y un esfuerzo colectivo que no se ve en los titulares», escribó la Conde con motivo de «8M, Mes a Mes».

Una iniciativa de la diputación de Ourense por la que su área de igualdad busca reconocer a una mujer o un colectivo que sean referentes en la provincia el día 8 de cada mes.

Este mes de septiembre, quisieron dar visibilidad a aquellas técnicas, capataces, emisoristas, agentes, brigadistas y demás personal que estuvo implicado en la extinción de estos incendios., por lo que este mes seleccionaron el lema «el fuego no entiende de techos de cristal».

Noelia Conde, quien pone rostro a estas homenajeadas, explica que para ella «no es un tema ya de ser mujer o no, todos lo pasamos bastante complicado en esta oleada de incendios. Lo que más dolor causó no fue solo el trabajo que nosotros pasamos, sino la gente llorando, que el fuego se acercaba a sus casas y ver como el monte está en una situación bastante precaria, con todo abandonado, y ver a los animales buscar cobijo», señaló.

Si bien es cierto que todos los bomberos y equipos relacionados con los incendios que arrasan los montes y han dejado a muchas personas sin sus hogares deberían recibir un gran reconocimiento por su trabajo y ponerse a sí mismos en riesgo, lo cierto es que la presencia de la mujer en este sector es mínima.

Noelia Conde / Cedida

Los datos son aplastantemente rotundos, según la ANDS (Asociación Nacional de Directores de Seguridad) en el año 2024 había inscritos en España un total aproximado de 22.000 de profesionales, cifra que incluía tanto a bomberos profesionales como personal voluntario. De los cuales solo 1.200 eran mujeres, constituyendo el 5%, mientras que los hombres tenían un 95% de presencia en este sector siendo alrededor de 20.800.

Aunque cada año son más, y así lo dice la propia Conde, para ella actualmente lo prioritario es que la situación se arregle para todos ya que todavía guarda gran parte del susto en el cuerpo.

«Sobre todo una escena, de ver aparecer unas vacas de una zona quemada al verde donde estaba yendo el frente del fuego, entonces, era complicado, ¿por dónde las sacamos? ¿por donde impedimos que se quemen?», expone la jefa de brigada. para ejemplificar uno de esos momentos de impotencia y frustración de esas situaciones.

Conde recalca que la prevención es igual de importante, critica el abandono que sufre el rural y que falta «una ley o una forma más dura de meter presión para que cerca de los pueblos y demás no este tan abandonado», lamenta.

«Lo que más me duele no es solo lo que ya está quemado, sino pensar en lo que se podría haber evitado. Hay falta de prevención, falta de personal, falta de visión de futuro para nuestras zonas rurales. Sin un medio rural vibrante y cuidado, sin gente que mantenga los bosques, seguiremos apagando incendios imposibles», asevera esta jefa que seguirá peleando como el resto de sus compañeros.