O Ribeiro pide protección ante el fuego a la Virxe do Portal

La villa de Ribadavia vivió ayer un momento emotivo con la procesión de la Virxe do Portal, una cita que cada año congrega a cientos de fieles y visitantes, que acuden con gran devoción ante la patrona de O Ribeiro. Como cada año, un concello de la comarca debe hacer la ofrenda y esta vez fue el turno de Beade, cuyo alcalde, Fernando Taboada, consideró oportuno hablar de los recientes incendios con los que «ardían nuestros montes, cultivos, viviendas», y advirtió de que no será un «evento aislado» por lo que «estamos obligados a organizar correctamente el territorio» y «cada población debe buscar la forma de que ésto no suceda».

Acompañada de feligreses, políticos de la comarca, y con música solemne de la Banda A Lira de Ribadavia, la comitiva recorrió las calles de la villa tras pasar por la vistosa alfombra floral de 37 metros que cada año decora la Asociación de Mulleres Rurais y que incluyó una ofrenda al Concello de Beade, reforzando el espíritu de unión y comunidad entre los municipios de O Ribeiro. Tras la procesión tuvo lugar la misa solemne en la que Taboada tomó la palabra para hacer la ofrenda a la Virgen. Aprovechó para alabar la eficacia de los trabajos de los forestales en la extinción de los incendios, pero también la de los vecinos que «pusieron sus manos, sus tractores, y su esfuerzo al servicio del pueblo para salvar las casas». Dijo que es importante eliminar las especies pirófitas de los montes, y que los pinos, mimosas y eucaliptos no pueden estar cerca de los viñedos ni de las casas. Afirmó que la tierra dentro del perímetro de seguridad tiene que estar trabajada y que las parcelas de dueños desconocidos o indivisas no pueden comprometer la vida de los vecinos.

La programación de las fiestas patronales de Ribadavia cierra hoy, el día grande de la patrona, con la misa y la recogida de la Virgen, acompañadas por la Banda de Guerra Brilat Galicia VII.