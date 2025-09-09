Exigen retirar la gestión de la tasa de basura a la Diputación

Espazo Común llevará al pleno de este mes en el Concello de O Carballiño una moción ante «la brutal subida del 234 % en el recibo por la recogida de basura». Antes se pagaban 24 euros al año y ahora serán cuatro recibos de 20 euros, uno cada tres meses, siendo en total 80 euros el ejercicio 2025, y «sin que el servicio presente mejora alguna».

La formación pide la anulación del acuerdo del PP y PSOE para que el control de la tasa pase a la Diputación y la anulación de los recibos emitidos. Esta subida ha causado tanto malestar que incluso hay vecinos que amenazan con dejar de separar los residuos.