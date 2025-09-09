Pedacitos del mundo estudiando en Ourense

Si la «vuelta al cole», ya sea en parbulitos, instituto o en la universidad, siempre es especial, vivirla en un nuevo centro educativo lo hace más intensa todavía. Y si le sumamos empezar el curso en un nuevo país, con otras costumbres e incluso otro idioma, el primer día de clases se vuelve todo lo apasionante que puede ser. Esta fue la situación que en el día de ayer vivieron más de 40 universitarios llegados de todas las partes del mundo para realizar un intercambio de estudios en el Campus de Ourense de la Universidade de Vigo.

«Lo primero que me salió al buscar Ourense fueron los incendios» Henriette Kiefer — Paderborn (Alemania)

Es precisamente la ciudad olívica la que se le ofrece como destino en el proceso de selección, y en el caso de la mayoría de los estudiantes no es hasta ya escogida la plaza que se les informa que su campus estará a 100 km de las costas atlánticas. Es el caso de Henriette Kiefer, alemana de 21 años que estudia Negocios Internacionales. Quiso hacer Erasmus + para experimentar la vida en España desde que entró a su anfitriona universidad de Paderborn, y eligió destinos marítimos, pero se le acabaron truncando los planes: «Tenía como opciones Mallorca, Valencia, Barcelona y Vigo, la que escogí, pero no me dijeron que estudiaría en Ourense en vez de Vigo hasta hace dos meses». Tras la sorpresa, empezó un periodo de documentación algo atrancado por la triste realidad de la provincia: «Sólo sabía que estaba cerca de Vigo, busqué información sobre la ciudad y todos los medios hablaban de los incendios, esa fue mi primera impresión. Fue todo bastante aleatorio, pero cuando llegué vi que esto era precioso, me está encantado y lo recomendaría a cualquiera» cuenta entre risas y alegría.

Ciudad calmada y segura

«Mi país está muy atestado, pero Ourense es tranquilo y me gusta» Gülseren Durak — Estambul (Turquía)

De los 150.000 habitantes del interior germano de los que viene Henriette, viajamos 1.000 kilómetros más en dirección a una de las mayores urbes del mundo para conocer a Gülseren Durak, proveniente de Estambul. También en calidad de Erasmus +, estudia Filología Inglesa con 20 años, y tenía claro que durante la carrera quería hacer un intercambio: «Desde el primer día de la universidad deseaba hacer Erasmus para viajar y aprender nuevas culturas. Tenía como opciones de destino Chequia, Polonia y por último Vigo, porque me interesaba mucho el español, y acabé viniendo aquí». En el poco tiempo que lleva instalada en Ourense, ya ha experimentado varias diferencias, todas relacionados con las dimensiones y el movimiento de la ciudad: «Al principio no sabía mucho, pero cuando llegué toda la gente fue muy amable y me ayudó con todo lo que necesitaba, aunque nadie hablaba inglés y fue un poco difícil para mí, porque todavía no sé mucho español. También tuve varios shocks culturales, sobre todos los fines de semana, es muy raro para mí que todo esté cerrado. Mi país está mucho más atestado, pero Ourense es más tranquilo, y me gusta».

«Me sorprendió mucho poder andar por la calle de madrugada» Renata García — Ciudad de México (México)

Esta misma calma, y sobre todo la seguridad, es la que más valora Renata García, mexicana de 21 años: «Me sorprendió mucho, poder caminar en la madrugada sabiendo que no te va a pasar nada es nuevo para mí». En su caso, no viene con el programa Erasmus + (exclusivo de la Unión Europea), sino con un convenio bilateral que le permitía ir a cualquier parte del mundo a proseguir su carrera de Derecho, y que acabó validando en la Universidade de Vigo por su acuerdo estudiantil favorable. Residente en Ciudad de México, también nota las diferencias en dimensiones, pero sobre todo en amabilidad «Se me hizo muy pequeña la ciudad, pero también bonita y muy tranquila. Eso y que la gente es muy agradable, aunque se note que eres extranjera por el acento te tratan muy bien». Le sorprenden además los precios tanto en el alquiler como en el día a día: «La vida en general está mucho más barata, desde el alojamiento hasta ir al supermercado. Y encontrar un piso también se me hizo mucho más fácil acá», cuenta tras su jornada de presentación.