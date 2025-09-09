La Diputación lanza la primera fase de un programa para frenar la despoblación rural

La Diputación de Ourense acaba de poner en marcha a primera fase de un plan estratégico para luchar contra la despoblación en el territorio provincial. Se trata de una iniciativa que combina diagnóstico territorial, colaboración municipal y acompañamiento humano, desarrollada en alianza con Proyecto Arraigo, entidad referente en procesos de repoblación efectiva y duradera.

Durante este período, Proyecto Arraigo llevará a cabo un estudio en los municipios ourensanos en riesgo demográfico, con el fin de sentar las bases de una estrategia provincial de recuperación directa de población que atraiga nuevas familias comprometidas con la integración en la vida social del municipio de destino.

Los ayuntamientos interesados ya pueden adherirse al plan y participar en las sesiones informativas que se organizarán en diferentes comarcas de la provincia. Próximamente se anunciarán la fecha y lugar de estos encuentros, que quieran adherirse a esta primera fase que es sobre todo de dianósis.

Este Proyecto Arraigo ya trabaja en más de 600 pueblos de distintas regiones de España y acompañó en su instalación a más de 3.000 personas en zonas del rural.