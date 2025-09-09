Dieciocho alumnos de Medicina inician el MIR-0

Un total de 18 alumnos de sexto de Medicina comenzaron en el día de ayer el conocido como «rotatorio» o MIR-0, las últimas prácticas clínicas previas a su graduación como médicos, en los centros docentes de la Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras.

De los universitarios que iniciaron ayer la rotación en la zona, el 70% son mujeres, dato en línea con la consolidación femenina en la profesión. Si atendemos a su procedencia, la mitad son originarios de Ourense, mientras que el resto provienen de diversas provincias como Málaga (la más representada), Jaén, León, A Coruña, Pontevedra y Lugo, contando también con un alumno extracomunitario que viene de Honduras.

En esta etapa final de sus prácticas (que culmina las múltiples formaciones que realizaron durante la carrera), los estudiantes realizarán una estancia de 29 semanas rotando por los distintos servicios básicos, tanto hospitalarios como de atención primaria, acompañados de un tutor que los guiará y evaluará de forma continuada, teniendo que superar tras cada rotación un examen de casos clínicos. El objetivo de estas prácticas es que estos futuros médicos adquieran el nivel de competencia necesario para la profesión, así como desarrollar su juicio clínico y trabajar los aspectos psicológicos y sociales que afectan al enfermo.

El «rotatorio» es también una oportunidad para que estos estudiantes, a las puertas de preparar el MIR, puedan explorar y vivir en carne propia las diferentes especialidades médicas, para así decidir con un mayor criterio a qué sector quieren dedicar su carrera. Para facilitar esta decisión, el Área Sanitaria de Ourense cuenta con plazas para pasar la fase de Clínica Médica (la más extensa del rotatorio, con 10 semanas) en los departamentos de Cardiología, Oncología, Neurología, Neumología, Digestivo, Nefrología, Reumatología, Endocrinología, Medicina Interna o Medicina Intensiva, debiendo pasar, como mínimo, tres semanas en tres divisiones distintas.