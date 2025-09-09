La D.O. Ribeiro augura menos producción a causa del calor

Las denominaciones de origen del vino en la provincia ya han iniciado sus labores de vendimia. La más reciente, la D.O. Monterrei, lo hizo este fin de semana. Todas esperan buena calidad a pesar de los incendios y altas temperaturas, pero en cuanto a producción Monterrei es optimista y en O Ribeiro no prevén llegar a los 11 millones de kilos.

La D.O. Monterrei marcó en 2024 una cosecha histórica de 7,69 millonesde kilos, y este año también augura que la producción será buena a pesar de los incendios en Oímbra. No así en la de O Ribeiro, donde empezaron la recogida el 23 de agosto, y se habla de buena calidad pero de menos cantidad debido sobre todo al calor de agosto.

Están 25 bodegas activas, hay poco vendimiado, y lo fuerte empieza esta semana. La Ribeira Sacra ya ha recogido 305.718 kilos, con un total de 26 bodegas activas, 2 finalizadas y 65 pendientes de iniciar. Ya contabiliza 97.989 kilos de tintas, principalmente Mencía (85.715 kilos), y de blancas 207.729 , predominando el Godello (189.623).