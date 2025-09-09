Controlado el incendio de Carballeda de Valdeorras tras arder 850 hectáreas

Tras unos pocos días de tranquilidad, el fuego ha vuelto a dos de los concellos más castigados, los de Carballeda de Valdeorras, donde un incendio que comenzó el sábado quedaba controlado en la tarde de ayer, tras quemar 850 hectáreas, y Chandrexa de Queixa, con otro incendio al lado del núcleo habitado de Casteloais, que comenzó a las 14.30 horas, sigue activo y quemó ya unas 15 hectáreas de monte y raso. Según Mari Carmen González, alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, y Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa, fueron fuegos intencionados. Francisco Rodríguez explica que «el fuego comenzó muy cerca de una cuadra, y por suerte el viento sopló en dirección contraria al pueblo». Lamenta que «tras un verano tan duro» en el que ardieron más de 23.000 hectáreas «ya esta zona es de lo poco que nos quedaba por arder así que nos espera una noche de guardia», indicó.

Por otra parte, el fuego que comnenzó el sábado a las 14.56 horas en Carballeda de Valdeorras, estaba controlado en la tarde de ayer tras afectar a zonas de raso y alguna parte de bosque, según la alcaldesa y quemar una superficie de 850 hectáreas. Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, 5 técnicos, 32 agentes, 52 brigadas, 34 motobombas, 4 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 4 aviones.

También a última hora de ayer la Consellería do Medio Rural daba por estabilizado tras quemer 20 hectáreas un incendio incendio forestal en el concello de A Mezquita, parroquia da Vilavella, que comenzó pasadas las 18.00 horas.