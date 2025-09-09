Bacelos de Prata a Embutidos Lalinense y Adegas Bordel

El jurado de los Premios Bacelos de Prata 2025,reunido en el Pazo dos Ulloa, en Esposende, Ribadavia, eligió a Embutidos Lalinense, empresa familiar fundada en 1949 en Agruchave en Lalín(Pontevedra), y referente en el sector cárnico gallego que elabora productos de alta calidad que vende dentro y fuera de Galicia. La otra galardonada es la firma Adegas Bordel, situada en Sarandóns, Abegondo (A Coruña), de la IXP Viño da Terra de Betanzos, que en 2006 inició la recuperación vitivinícola en esta comarca culminando en 2018 con su propia bodega. Ambas apuestan por el idioma gallego en su actividad empresarial.