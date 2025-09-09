Arranca Barbadás a bocados, una iniciativa para animar la hostelería local

El Ayuntamiento de Barbadás impulsa, como cada mes de septiembre, el concurso de pinchos Barbadás a Bocados, una propuesta que dinamiza la hostelería local y el comercio, además de convertirse en una cita ineludible para la población del municipio. En esta octava edición, el gobierno local apostó por ampliar la programación e incluir actividades complementarias a la degustación de pinchos, que se llevará a cabo el viernes y el sábado.

La prestigiosa sumiller y embajadora gastronómica Mercedes González Rodríguez guió ayer la cata de vinos Barbadás a sorbos en la tapería Taringa, que inició el ciclo de actividades. «Desde el Ayuntamiento queremos mejorar en cada edición, y por eso este año, como novedad, ofrecemos catas de vinos, showcookings y degustaciones de jamón para todas las personas interesadas», detalló Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, en la presentación del Barbadás a Bocados ayer. En esta edición participan un total de once negocios de hostelería, desde restaurantes hasta pizzerías y taperías.

Por su parte, la concejala de Comercio, Marga Pérez, anima a la participación del vecindario en las actividades, que se van a desarrollar durante toda la semana. «El viernes y el sábado, el concurso de pinchos comenzará a las siete de la tarde», apuntó la edila.