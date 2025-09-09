La supresión de frecuencias de tren no afecta solo a viajeros, "sino a pacientes oncológicos"

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Ourense, Germán Rodríguez-Saá, ha denunciado la «grave situación» en la que se encuentran diversos pacientes oncológicos y sus familias desde que Renfe decidió suprimir 3 de los 9 trenes diarios de Alta Velocidad en la estación de A Gudiña-Porta de Galicia.

«No hablamos de estadísticas, hablamos de personas», afirmó Rodríguez-Saá para explicar que dicha situación está teniendo «un impacto directo» en la vida de sus asociados. Como ejemplo, destacan el caso de Daniel Óscar Santamaría, argentino residente en Verín que padece un sarcoma. Para recibir su tratamiento, debe desplazarse hasta Madrid frecuentemente, viaje ida y vuelta que anteriormente podía realizar en el mismo día. Desde la eliminación de la parada matinal en A Gudiña entrada en vigor el 9 de junio, Daniel «y su esposa Cristina se ven obligados a pernoctar en la capital, asumir costes adicionales y soportar la incertidumbre del alojamiento en medio de un proceso ya de por sí duro y agotador», exponen desde la AECC Ourense.

Este caso, aunque significativo, no supone una excepción según defiende el organismo, pues representa la realidad de múltiples pacientes de cáncer residentes en zonas rurales «que dependen del tren como única vía segura y asequible para acceder a sus tratamientos». Por este motivo, la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Ourense no exige solamente la recuperación de las frecuencias en A Gudiña, sino que invita a repensar el modelo de tren de alta velocidad, y concebirlo, más allá de como un medio competitivo frente al avión o al automóvil, como una inversión pública que cree cohesión y oportunidades en la España rural: «¿Y si dentro de unos años, precisamente gracias a estas paradas estratégicas en zonas rurales, se consigue que sean estos territorios los que actúen como polos de atracción, equilibrando el país frente a la presión de las grandes capitales? Todas las decisiones actuales parecen hechas para favorecer a los grandes núcleos de población, pero la alta velocidad cambia las reglas del juego: En apenas unos minutos, lo que hoy es periferia puede convertirse en centro, y lo que hoy es dependencia puede convertirse en motor. Si se eliminan estas oportunidades ahora, estamos condicionando un futuro inmediato que podría ser mucho más justo y equilibrado», exponen desde la asociación.

En este sentido, Germán Rodríguez-Saá recuerda la importancia estratégica del ferrocarril en situaciones de emergencia como la ola de incendios que Ourense sufrió durante este verano: «Mantener y reforzar paradas como la de A Gudiña significa dotarnos de una herramienta de prevención y resiliencia», subraya el presidente.

La denuncia de AECC se suma a la de múltiples vecinos, plataformas y gobiernos locales tanto de los territorios de Valdeorras y Tras-os-Montes como de la comarca zamorana de Sanabria, que tres meses después de la supresión de frecuencias siguen estando de actualidad. En la última semana, fue el ministro de Transporte, Óscar Puente, quien reavivó públicamente el asunto. En una comparecencia a petición propia para informar sobre el sistema ferroviario, el vallisoletano afirmó que el AVE es un «servicio comercial» que no está para «vertebrar la España vaciada».