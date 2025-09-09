Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

62 nadadores en la I Travesía Solidaria EuNadoPorEles

Un total de 62 nadadores participan este domingo en la I Travesía Solidaria EuNadoPorEles que se celebra en el río Miño, a su paso por el Hotel Balneario de Laias Caldaria. Habrá un amplio dispositivo de seguridad dada la complejidad de las pruebas.

