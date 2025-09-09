62 nadadores en la I Travesía Solidaria EuNadoPorEles
Un total de 62 nadadores participan este domingo en la I Travesía Solidaria EuNadoPorEles que se celebra en el río Miño, a su paso por el Hotel Balneario de Laias Caldaria. Habrá un amplio dispositivo de seguridad dada la complejidad de las pruebas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ourense volverá a ser el punto de encuentro de la música ‘indie’
- Disputa en Bande por la retirada de carteles de homenaje a represaliados
- La moda que nació en Ourense y sedujo a Puma: Dame Après Paris
- «Hai que reconciliar quen fuches con quen es»
- Un incendio en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 700 hectáreas y continúa activo
- Jóvenes ourensanos reivindican la cultura de la ciudad a través del festival «Son de clase»
- Ourense vigila sus ríos tras los incendios con los embalses en niveles históricos
- Iniciando a los futuros aviadores de Galicia