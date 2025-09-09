Más de 34.000 alumnos vuelven a las aulas en un día de mucha ilusión y alguna lágrima

Ourense volvió a ser ayer una ciudad sin plazas libres para estacionar, con establecimientos de hostelería y terrazas llenas en el entorno universitario y de los centros educativos. La primera jornada de inicio del curso académico 2025-2026 devolvió a las aulas a más de 34.300 alumnos y alumnas de todos los ciclos de la enseñanza, incluido el universitario, que suma este curso ya los 4.800 matriculados en la ciudad, según datos de la Universidade de UVigo.

Iñaki Osorio |

Un día de emoción y nervios, en los que todo funcionó «con normalidad», según la Consellería de Educación, en todos los centros de la provincia, tanto públicos y privados como concertados, y que comenzó sin noticias de cierres en centros escolares en el rural.

Para muchos alumnos era su estreno, tanto para los que se incorporaban en Educación Infantil, donde hubo algunas lágrimas, como para los ya más crecidos que vivieron la emoción de empezar su etapa universitaria en el campus local. La jornada se desarrolló con normalidad también allí, tal y como indican fuentes de la universidad.

Visitas guiadas en el campus

En varias facultades se celebraron ayer actos de bienvenida para los alumnos y alumnas con visitas guiadas y conferencias para mostrarles los detalles del entorno.

Los que se estrenaron también este año fueron los alumnos del primer año de Educación Infantil donde, en centros como Mestre Vide, a primera hora había ya una cola de alumnos y padres con el mismo nerviosismo, pues después de las largas vacaciones del verano, se enfrentan a esa primera disciplina del horario escolar y madrugones.

Para ellos está en marcha el llamado «periodo de adaptación» explica María Pérez Laso, directora del Centro de Educación Infantil y Primaria, CEIP de O Couto, contemplado por la propia Consellería de Educación —y que adapta luego cada centro según sus necesidades— para que los más pequeños puedan introducirse en el horario escolar en grupos pequeños durante unos días.

En este centro de O Couto, con más de 300 alumnos matriculados se da la peculiaridad de la división física en dos edificios, uno en calle Greco —que imparte los ciclos de Infantil y los dos primeros cursos de Primaria— y el otro en Rampa de Sás, al que van los alumnos de tercero a sexto de Primaria. «En este caso tratamos siempre de hacer un acto especial en el que los compañeros y compañeras que han acabado segundo de Primaria, sean recibidos de forma especial», explican desde la dirección del colegio.

4.567 en Infantil

En el cómputo de los casi 29.500 alumnos que comenzaron ayer el curso en la provincia (sin incluir el campus) se incluyen este curso los 4.567 alumnos en Educación Infantil en toda la provincia; los 12.120 en Primaria, así como más de 9.300 en Educación Secundaria o los 5.144 que cursarán Bachillerato.

«Tenemos casi todas las titulaciones llenas y alguna con alumnos de más», dice el vicerrector

El vicerrector del Campus de Ourense, Francisco Javier Rodríguez , hizo también un balance optimista de este nuevo curso universitario en la ciudad, pues los números, a espera aún del cierre total de matrícula ascienden a más de 4.800, y «con casi todas las titulaciones llenas, en algunos casos incluso con más alumnado del que le correspondería, y esperamos estar a la altura de esta buena acogida ofreciendo una docencia de calidad, que es la que hace que cada año muchos estudiantes de fuera de la ciudad y de la provincia nos elijan para hacer sus estudios universitarios», señaló.Un curso en el que no faltan retos en marcha entre los que incluye el vicerrector las obras, ya en marcha desde hace unos días del que será la futura sede de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. También entre los objetivos destaca la consolidar los nuevos dobles grados puestos en marcha y el desarrollo del Campus Agua.