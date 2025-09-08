O Barco se blinda ante un posible boicot en la 17ª etapa de La Vuelta

El municipio ourensano de O Barco de Valdeorras acoge mañana la décimo séptima etapa de La Vuelta 2025 y para evitar que se repitan altercados como los producidos entre policías y grupos propalestinos en Lugo, donde intentaron boicotear la carrera en contra la participación de un equipo de Israel, ayer se reunió en la capital barquense la Junta Local Extraordinaria de Seguridad , para coordinar a todas fuerzas policiales y cuerpos de seguridad.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, presidió esta junta extraordinaria de seguridad para organizar el operativo del evento deportivo, que saldrá mañana desde la Avenida Conde de Fenosa, en el centro del municipio.

En el encuentro participaron también el alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso; la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes en la provincia de Ourense, Beatriz Fernández; representantes del equipo de La Vuelta, y mandos y responsables de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local, para reforzar el dispositivo de seguridad que se va a desplegar con motivo de la competición, en la que se espera una importante afluencia de visitantes.

Eladio Santos trasladó el compromiso de la Subdelegación del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar que la prueba discurra con total normalidad y no lamentar ninguna incidencia. «Diseñamos un dispositivo amplio y perfectamente coordinado para que este importante evento falda adelante con éxito», explicó.

Por su parte, el Grupo Provincial del BNG en la Diputación de Ourense presentó ayer una petición para que se retire de inmediato la financiación pública a La Vuelta, como signo de protesta con la participación de un equipo del Estado de Israel, señalan.

Los diputados del grupo nacionalista ven «inadmisible que una cita como una Vuelta Ciclista a España, «sirva para blanquear a un Estado responsable de crímenes contra la humanidad».

Por esto, los diputados y diputada del BNG instan a que no se brinden ayudas para la organización de un evento a su paso por los concellos por dar «carta blanca» al genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza.