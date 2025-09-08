Monterrei abre su campaña de vendimia con previsiones de «gran producción»

La Denominación de Origen Monterrei dio ayer el pistoletazo de salida a la vendimia de 2025, marcando el inicio de una campaña que se espera sea «muy buena», con una promesa de «gran producción y de calidad», a pesar de los recientes incendios que han afectado a la región.

Así lo expresa el gerente del Consello Regulador, Gonzalo Losada, tras el arranque inicial en la a zona de Mandín, en Verín.

En concreto, ayer fue la bodega Francisco Pérez Diéguez la que marcó el inicio de una nueva campaña a la que, desde hoy, se sumarán poco a poco las otras 28 adegas de la Denominación de Origen, extendiéndose también a la parte baja de la comarca de Monterrei.

Pese al duro incendio de Oímbra, que destruyó 23.763 hectáreas del territorio, las perspectivas son «positivas», manteniendo las expectativas de una campaña «excelente» que ya «pintaba muy bien» y se espera que continúe bajo los mismos parámetros.

Sobre la bodega que inicia la vendimia, Francisco Pérez Diéguez, desde el Consello Regulador especifican que «opera con bajas producciones y busca la excelencia y una calidad singular en sus vinos», pero aún no poseen la información sobre las variedades de uva, un dato que solo se registrará una vez que se realicen las entradas de los primeros partes y se verifique la uva en la bodega. Aunque no es la primera vez que esta adega es la encargada de marcar el inicio de la campaña. Ya en el 2023 fueron los primeros en ponerse manos a la obra para participar en una vendimia que, en el total de la Denominación de Origen Monterrei, cerró con 6,9 millones de kilos de uva, casi un millón menos que los recogidos el año pasado en una cosecha histórica: 7,69 millones de kilos.