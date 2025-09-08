La moda que nació en Ourense y sedujo a Puma: Dame Après Paris

En un panorama de la moda dominado por las grandes capitales, Dame Après Paris ha logrado hacerse un hueco con una propuesta original salida de la ciudad de As Burgas. Detrás de esta marca de lujo, nacida en 2020, están dos jóvenes ourensanos, Alexandre Dacal, diseñador y director creativo, y su socio Mateo, responsable del área audiovisual. Juntos, con un pequeño equipo al que suman videógrafo y patronista, han construido una firma que apuesta por la autenticidad, el arraigo local y una estética que combina calle, arte y reflexión.

Alexandre Dacal posando en Ourense. | Iñaki Osorio

Su trayectoria, marcada por el aprendizaje autodidacta y un profundo respeto por sus orígenes, culmina en colecciones que narran historias personales y una reciente colaboración con Puma que ya resuena a nivel internacional. Pero para llegar hasta ahí, la aventura de Dame Apres Paris comenzó en 2020, cuando Dacal, con experiencia previa en una marca de streetwear, buscó dar un paso más allá hacia el lujo. Consciente del talento de su amigo Mateo en el ámbito audiovisual y de su propia pasión por el diseño, lo convenció para emprender un camino que les llevaría a vender camisetas a 120 euros y sudaderas a 200 euros. La visión era clara: «atraer a un público que valora la calidad, el arte y el mundo de las ideas», confiesa el fundador.

El nombre de la marca, es una fusión de sus nombres, Dacal y Mateo y «un concepto de post-París que busca reflejar las corrientes artísticas que surgen después de las preexistentes, como el postimpresionismo», esgrime Dacal. Más allá de la etimología, este nombre encapsula su espíritu desafiante, «para mí, en la época de internet, donde todas las industrias se democratizaron... carecía de sentido que tuvieses que estar en una gran capital para volver a estar en contacto con otros artistas», afirma el fundador, aunque el estudio se localiza en Madrid.

Camino autodidacta gallego

Lo que hace aún más singular la historia de la marca es que ninguno de sus fundadores proviene de la formación tradicional en diseño de moda. Mateo estudió ingeniería, mientras que Dacal transitó por matemáticas, física y Administración y Dirección de Empresas. Aunque ya fue en 2011 cuando su pasión por el diseño comenzó.

«Empecé en 2011 como hobby, haciendo sudaderas para mis amigos. Aprendí Photoshop, Illustrator, patronaje… todo por mi cuenta y siempre con la obsesión de que la prenda fuera de calidad. Eso me lo enseñó mi madre», cuenta Alexandre.

Una primera aventura empresarial en 2017 con otra marca personal de Dacal, Mirror, junto a compañeros de su promoción de ADE , fue fundamental en el desarrollo del ahora diseñador. «Aunque culminó con la separación de los socios a finales de 2020, fue un aprendizaje, un camino al que, la verdad, es que estoy muy agradecido porque dio alas a que yo pudiera hacer o pudiera iniciar Dame Après Paris. Fue clave para adquirir experiencia: preventas, creación de prototipos, búsqueda de proveedores...Gracias a aquella primera incursión nació esto», reconoce.

«Geno»: una oda a las raíces

La conexión con Ourense es innegable y se materializa de manera emotiva en su última colección, titulada «Geno», en honor al abuelo de Dacal. Esta colección es una profunda inmersión en el imaginario ourensano, en las vivencias y raíces de los creadores. «No quise irme mucho a lo tradicional, sino más bien a mis vivencias, a mis raíces», explica. Por ello se inspira en «mis recuerdos desde 1997» hasta la actualidad, y en la clase obrera.

«Quería hablar de mi familia, de la gente que me rodeó de pequeño: albañiles, carpinteros, agricultores. Gente que construyó su vida con las manos y de la que estoy superorgulloso», afirma. Para lograrlo las fotos de campaña se tomaron íntegramente en Ourense y sus alrededores: la finca original de Geno, la casa familiar de Dacal, el pueblo de Mateo, e incluso la finca de los abuelos de este último. «Nada está puesto por postureo. Todo está lleno de significado. No hay decorado: es la vida real», aseveran tras realizar con esta su mayor colección: 21 looks frente a los 12 de las colecciones anteriores.

«Esperamos para el próximo desfiles o mantenerlo o subir la cantidad. O sea, lo que nos gustaría es poder ir enseñando cada vez más lo que somos capaces de hacer y lo que podemos ofrecer. Proporcionar una oferta más extensa a la gente que nos sigue», dice Dacal

El salto inesperado: Puma

Pero la oportunidad más inesperada llegó de la mano de una colaboración. La marca deportiva Puma dijo «sí» a una propuesta del ourensano para elaborar algo juntos. Un correo electrónico al que nadie del equipo creía que fuese a llegar respuesta les permitió conseguir lo que «ninguna otra marca emergente española ha tenido antes».

«Nosotros todos los años carecemos de calzado y siempre hacemos venir a los modelos con lo que tengan por casa. Este año dije, «no puede ser» quiero que la parte de calzado la haga alguien que la lleve a otro nivel. Y a un mes y medio del desfile le escribí a Puma y milagrosamente vieron el correo electrónico, lo que ya me pareció fascinante», relata Dacal.

A ese correo dice que respondieron con «¿Y por qué no hacemos algo más?» . «No lo dudé, era la nuestra, así que contesté que hiciésemos una colaboración en textil, que es nuestro campo, y otra en calzado. Me dijeron que en calzado era imposible por los plazos y la burocracia de su empresa, pero en textil nos aprobaron la propuesta desde la dirección creativa de Puma. La verdad que nos dieron una libertad absoluta. Hicimos lo que quisimos y estamos superagradecidos con la confianza y felices con el resultado», celebran.

Además ensalzan que son los primeros en conseguir un hito así, «nadie había hecho esto en España, o sea, ni marcas tan reputadas como Nude Project o Eme Studios, con millones de seguidores, han conseguido esto», destaca el ourensano, que para ejemplificar el peso de esta conexión dice que «ahora nos hemos viralizado hasta en Taiwan gracias a esta colaboración, así que están conociendo los paisajes ourensanos donde ambientamos nuestra colección, como Santa María de Reza».

Destino Ourense

Con todo, la marca opera desde Madrid, desde donde los planes de regreso son fijos. Quieren volver a Galicia en 2027 y Ourense es una posibilidad en el horizonte: «Estamos abiertos a propuestas institucionales. Si el alcalde nos quiere ayudar a traer la moda de autor a Ourense, encantados», bromean aunque su plan de volver a Galicia es todo menos un chiste.