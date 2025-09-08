La memoria de Veigas de Camba, viva en A Gudiña

La Casa da Viúva en A Gudiña acogió ayer la jornada «A memoria asolagada: Veigas de Camba e a Lama no encoro das Portas», organizada por el Consello da Cultura Galega.

En este marco, antiguos vecinos y especialistas recordaron la historia de la aldea, desaparecida bajo las aguas en 1974. La cita incluyó una ruta por la Serra Seca y la inauguración de un panel informativo en la Venda da Capela que señala el emplazamiento original del pueblo.

Durante la sesión, se abordaron aspectos técnicos del embalse, el patrimonio cultural sumergido y el proceso judicial que emprendieron los vecinos tras la expropiación de sus tierras.