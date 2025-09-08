Mariñamansa corre en masa en su carrera popular

La ciudad de Ourense volvió a respirar deporte este domingo con la celebración de la carrera popular de Mariñamansa, quinta prueba del circuito Correndo por Ourense, que este año alcanza su decimotercera edición. Más de 840 corredores y corredoras participaron en esta jornada festiva del atletismo popular, organizada por el Consello Municipal de Deportes del Concello.

La prueba dio comienzo a las 11.00 horas, con salida y meta en la rúa Xoán Manuel Pintos, y un recorrido que atravesó algunas de las principales vías del barrio: la avenida do Regato, la avenida de Zamora, la estrada de San Cibrao, la explanada del Pazo dos Deportes Paco Paz o o la Farixa, entre otras.

El evento, que transcurrió sin incidentes y con un gran ambiente en las calles, obligó a cortar el tráfico en varias zonas de Mariñamansa desde primeras horas de la mañana, cuando los pitufos dieron rienda suelta a sus habilidades, y hasta el paso de los más veteranos, reabriéndose la mayoría de vías alrededor de las 13.00 horas.

Esta cita se suma a las ya celebradas en O Vinteún, O Couto, Centro y Oira, completando cinco etapas del circuito. La próxima parada será A Ponte, el 19 de octubre, antes de poner el broche final con la carrera de A Carballeira, que cerrará oficialmente esta edición 2025 del circuito Correndo por Ourense.