Celanova celebra a Celso Emilio y premia a Sarabela

Como cada septiembre, Celanova volvió a mirar hacia su raíz literaria, la que une a Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro y Méndez Ferrín en un mismo mapa de letras, lengua y memoria. Este domingo, la villa vivió una jornada de homenaje y reconocimiento que combinó emoción, poesía y arte escénico, en el marco del XLVI cabo de año de Celso Emilio Ferreiro con la entrega del Premio Celanova, Casa dos Poetas, que en su XLI edición fue concedido a la compañía Sarabela Teatro.

La ofrenda floral a Celso Emilio Ferreiro. | Iñaki Osorio

La mañana arrancó en la Praza Maior, con la recepción institucional a los invitados y premiados, entre ellos representantes de las principales instituciones culturales de Galicia. A las 11.30 horas, frente al monumento a Celso Emilio, se celebró una ofrenda floral acompañada de la música de la Banda de Gaitas de Celanova y del recital poético a cargo del Grupo de Teatro Solpor, que interpretó versos emblemáticos como Deitado frente ao mar u Ollaime ben. Como broche a este momento, volvió a sonar el Himno Antergo, que tiñó de solemnidad la memoria compartida.

Poco después, en el claustro barroco del Mosteiro de San Salvador, se celebró ya la entrega del premio. El acto, conducido por Felipe Ferreiro, patrón de la Fundación Curros Enríquez, incluyó la lectura del acta por parte del secretario, Antonio Piñeiro, en la que se destacó el compromiso de Sarabela «con la veracidad, la honestidad y la autenticidad escénica», así como su fidelidad a la lengua gallega durante más de cuatro décadas de trayectoria.

El presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, fue uno de los encargados de cerrar el acto, y quiso poner en valor el trabajo de la directora de Sarabela, Ánxeles Cuña, «por seguir apostando polo galego cando, en tempos máis arriscados, escoitar actores ou actrices interpretar en galego era pouco común». También tomaron la palabra el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y el responsable del área cultural de la Deputación de Ourense, Marcos Vázquez, quienes coincidieron en subrayar el papel esencial de Sarabela como dinamizadora cultural.

Los integrantes de la compañía recibieron una medalla de plata diseñada por Acisclo Manzano, con la imagen de la Casa dos Poetas y las cinco «C» —Celanova, Casa, Curros, Castor y Celso—, así como un grabado de Baldo Ramos y un diploma acreditativo. Tras firmar en el libro de honor, escucharon una laudatio del periodista Alfonso Cid, que repasó su historia y legado desde 1980 hasta la actualidad con un gran trabajo de divulgación, a través de citas clave como la Mostra Internacional de Teatro Universitario o el Festival Internacional de Teatro de Ourense. Como recoge el acta del premio, «han hecho del teatro un acto de resistencia, honestidad y compromiso con la cultura gallega».