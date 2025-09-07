Preocupación por la situación de los viticultores de O Ribeiro

Con la vendimia ya iniciada en la Denominación de Origen Ribeiro, el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, lanza un mensaje de urgencia ante la delicada situación del sector vitivinícola en la comarca. El regidor reclama una reunión «urgente y seria» en la que participen todas las partes implicadas: administraciones públicas, Consello Regulador, técnicos agrarios, bodegas, colleiteiros y viticultores.

«Sin un consenso real y un acuerdo firme, el futuro del Ribeiro se presenta muy oscuro. Estamos en una situación límite, pero todavía es posible revertirla si hay voluntad política, institucional y empresarial. Al agricultor poco más se le puede exigir», advierte Aparicio.

La llamada a la acción llega tras una reunión celebrada hace poco más de un mes en la que participaron alcaldes de la comarca, todos ellos del PP, así como la presidenta, el vicepresidente y el gerente del Consello Regulador. Durante ese encuentro se abordaron cuestiones clave para el futuro del sector, entre ellas el precio de la variedad Palomino y la necesidad de reducir su cultivo en la zona.

También se discutió la problemática derivada del exceso de estocaje de vino genérico en bodegas acogidas a la D.O., la urgencia de mejorar los canales de promoción y comercialización del vino, así como la importancia de buscar medidas de apoyo específicas para viticultores, colleiteiros y pequeñas bodegas, que afrontan cada vez más dificultades para sostener su actividad.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de agilizar los procesos de movilidad de tierras a través de los polígonos agrarios. El alcalde señaló el caso del polígono agroforestal de Remuiño, una iniciativa promovida inicialmente por los propios vecinos y con el respaldo del Concello, que permitiría movilizar hasta 240 hectáreas actualmente improductivas, pero que se encuentra «ralentizado y sin visos de avanzar».

Rodrigo Aparicio insiste en que la situación del Ribeiro es preocupante, con un abandono progresivo de viñedos por parte de los viticultores. «Y por desgracia, comprensible, porque no encuentran rentabilidad para seguir trabajando la tierra», lamenta.