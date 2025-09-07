Peregrinar a Los Milagros, un camino para el espíritu

Un año más, decenas de personas se reunieron este sábado en el Santuario de nuestra señora de Los Milagros con motivo de la celebración de la «Novena», que dio comienzo el pasado domingo día 30 de agosto y que tiene su fin en esta jornada de domingo. Aunque mañana, día 8, también contará con la festividad del «día de Nuestra Señora».

Fieles se acercan al templo. | Iñaki Osorio

En este marco, como se acostumbra a hacer desde hace años, el primer sábado del mes de septiembre, el «día de la juventud» es uno de los días más destacados de estas celebraciones en la que decenas de jóvenes realizan una peregrinación durante la noche para finalizar en el templo y rendir culto a la virgen.

Dos mujeres celebran la llega al santuario. | Iñaki Osorio

Se trata de una tradición para muchos de ellos, en ocasiones heredada, pero también una oportunidad para muchos de poder sumarse a esta experiencia por primera vez, ya que cada año más jóvenes se apuntan a realizar dicho recorrido por primera vez.

Es más, según David Muñoz, director de secretariado de infancia y juventud de la diócesis de Ourense, la peregrinación de este año ha sido «todo un éxito» en cuanto a la participación de los jóvenes devotos: «a las 6.30 horas ya estaba todo lleno», presumía.

Muñoz destaca el papel tan importante de este camino, que «es una peregrinación, no una andaina. Tiene un sentido, un significado más espiritual y profundo». Subraya la importancia de que se lleve a cabo de una forma que ayude a los jóvenes interesados en conectar con Dios y «que acabe en el santuario y no en la churrería».

Muchos ya salieron desde las diez de la noche del viernes, preparados para llevar a cabo este recorrido que es también una aventura, con la intención de llegar al monasterio cerca de las seis o siete de la mañana y acudir a la misa.

Un camino de aproximadamente 30 kilómetros, que se vuelve complejo en la madrugada, exprime el espíritu del mes de septiembre, el cambio, por el que muchos llegan rogando a la virgen un apoyo de cara a esos nuevos proyectos, según relata Muñoz. «Muchos rezan por el nuevo curso que viene, o el trabajo, aprovechan esta etapa de cambios».

Los jóvenes peregrinos fueron recibidos por el obispo, así como el secretariado de infancia y juventud y estuvieron presentes varios vecinos y fieles habituales. Recibieron la eucaristía de la mano del obispo de Ourense, por la que «dieron gracias a la virgen por la participación de la novena», relata Muñoz.

Una jornada destinada sobre todo a los jóvenes, que sirve para fomentar la espiritualidad religiosa y pero también tiene mucho de cultural. Que genera un clima de convivencia apta para todas las edades, en realidad, se vuelve de un valor incalculable que trasciende a muchos niveles para la provincia de Ourense. Es por ello que la explanada del santuario de nuestra señora de los milagros se llenó de todas las edades, dispuestos a disfrutar de una jornada diferente la cual, además, contó con una temperatura agradable y facilitó mucho la participación en este día de la juventud.

Al tratarse de una noche intensa y cansada para muchos de los participantes, casi todos los jóvenes «se dirigieron a sus hogares al término de la misa», precisa el director. Sin embargo, alguno aún tuvo fuerzas para estar en las inmediaciones del templo y disfrutar de este gran sábado en un ambiente rodeado de naturaleza en el Monte Medo con numerosos puestos y romerías de una amplia oferta gastronómica para deleitar a los asistentes y fieles en este día tan especial.

Rosario de antorchas y fiesta solemne

Para finalizar la novena de este año, en esta jornada de domingo se celebra el Rosario de las antorchas y mañana lunes, será el último día de esta celebración con el acto de la fiesta Solemne de la virgen de los Milagros. En la jornada del día de hoy, los participantes se concentrarán, de nuevo, en la propia explanada del santuario para llevar a cabo una profesión con antorchas durante la noche.

En la noche, a las 23.00 horas para ser exactos, la presencia de las antorchas de los asistentes ofrecerá un ambiente sobrio entre el silencio que finaliza con la felicitación a la virgen y la proyección de un espectáculo sobre la fachada del templo con motivo de la en conmemoración de su Natividad que coincide en la madrugada del 8 de septiembre. Y como colofón final de esta novena, mañana se celebra una misa solemne a las 12.00 horas, siendo esta la más grande de la romería y la liturgia en la que se concentran más asistentes.

Posteriormente, habrá una procesión, también en la explanada del santuario, donde los fieles cargarán con la virgen mientras va acompañada por bandas de música y cánticos populares, además de las velas que porten los asistentes para finalizar las jornadas de devoción.