Ourense vigila sus ríos tras los incendios con los embalses en niveles históricos

Después de poner fin a la peor ola de incendios que sufrió la provincia de Ourense, perdiendo más de 96.500 hectáreas con los fuegos más voraces de toda la comunidad autónoma desde que hay registros, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) trabaja ya en la puesta en marcha de un operativo especial de protección fluvial. El objetivo es evitar que las cenizas y materiales inertes procedentes de las zonas quemadas acaben arrastradas por las lluvias hacia ríos y embalses.

El paraje calcinado de San Cosme de Vilar, en Chandrexa de Queixa. | | BRAIS LORENZO

Según ha confirmado la Confederación, el plan se encuentra en fase de elaboración y será la próxima semana cuando ultimen todos los detalles. La actuación se centrará en las áreas más afectadas por los incendios dentro de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil, con especial vigilancia sobre tramos de cauce que puedan recibir arrastre de cenizas tras las primeras precipitaciones del otoño.

Aunque todavía no han ofrecido detalles del operativo, a la espera de concretar las últimas medidas, la CHMS es conocedora de las preocupaciones de los alcaldes y alcaldesas de las zonas más afectadas, sabiendo que la entrada de cenizas y otros restos de los incendios en los cauces puede afectar a la calidad del agua, la fauna fluvial e, incluso, infraestructuras hidráulicas y más teniendo en cuenta que la mayor parte de los incendios afectaron en la demarcación del Miño-Sil, especialmente en municipios de montaña del sureste provincial.

Hay reservas

Con todo, el informe hidrológico actualizado al 1 de septiembre refleja que la precipitación acumulada en lo que va de año hidrológico—que comenzó en octubre de 2024— ha sido de 1.009,4 litros por metro cuadrado, lo que supone un 6,4 % menos que la media histórica (1.078,2 l/m²).

Pese a ello y pese al uso necesario realizado durante los incendios, la Confederación ensalza que los embalses de la demarcación se encuentran al 73,91 % de su capacidad, un dato muy superior a la media habitual para estas fechas (61,47 %) y ligeramente por encima del nivel del año pasado—73,23 %—. La CHMS no ha precisado las causas de esta buena situación, pero destaca que se mantiene la normalidad en el sistema de recursos hídricos y que el año pasado, a estas alturas, se habían recogido 1.450,5 l/m², un 34,5 % por encima de lo habitual.

El dato más negativo llega desde los caudales circulantes que en los ríos de la cuenca se encuentran un 10 % por debajo de la media histórica, reflejo de la escasa pluviometría de agosto, que dejó solo 11,1 l/m² de lluvia en el conjunto del mes. Aun así, la CHMS destaca que no hay indicadores de sequía prolongada ni escasez coyuntural en ninguna unidad territorial, pese a que la última semana también fue especialmente seca, con apenas 10,4 l/m² de lluvia registrados.

Precisamente el riesgo está ahora en las lluvias y el posible arrastre de cenizas desde los montes quemados hacia los ríos, especialmente si las primeras son intensas. Una preocupación que tienen en varios de lo municipios más afectados, como Oímbra, donde la alcaldesa, Ana Villarino, hace semanas que remitió una carta al Centro de Coordinación Operativa para estar pendientes de esa situación.

«Cuando empiece a llover de verdad, el arrastre de cenizas y tierra puede hacer mucho daño, pero esperamos que no llegue a pasar. De momento, además, estamos analizando las aguas todos los días y, por ahora, es apta para el consumo, así que esa es una buena noticia dentro del infierno que pasamos», defendía la regidora municipal.

En la misma línea hablaba Francisco Rodríguez, alcalde de Chandrexa de Queixa. en su concello también temen que las lluvias provoquen erosiones y arrastres, desean «agua, pero suave, para ir asentando la tierra, que buena falta nos hace». Por el momento, al igual que en Oímbra, hacen análisis diarios de sus manantiales y «el agua es apta», pero ya están preparados por si eso cambia, «si se contamina, ya tenemos reservas embotelladas para repartir entre los vecinos», garantiza.

Ourense afronta el otoño con precaución y esperanza, vigilando de cerca sus recursos hídricos tras un verano devastador.