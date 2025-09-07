El OUFF presenta Xanela, un espacio para el audiovisual gallego

El OUFF (Ourense Film Festival) refuerza su apuesta por el talento gallego con la creación de «Xanela», una sección destinada a dar visibilidad a proyectos audiovisuales en proceso de desarrollo. Una iniciativa nace para apoyar a cineastas y productores locales, mostrando el avance de sus obras y promoviendo el intercambio de ideas.

En esta edición, acogerá cuatro propuestas que destacan por promover Galicia como referente cultural y creativo. Las presentaciones serán los días 30 de septiembre, 2 y 4 de octubre en el espacio Ceres 1894.

La primera jornada de Xanela estará dedicada a la serie «Pensión Incompleta», producida por Fernanda Tabarés y escrita por Sergio Campo Almeida, la trama versa en torno al robo de dos obras culturales en Euskadi y Cataluña. Dos agentes se infiltran como padre e hija en una excursión por Galicia para resolver el caso. La serie se presentará el jueves 2 de octubre a las 12.00 horas en Ceres 1984.

El martes 30 de septiembre, a las 12.00 del mediodía, se mostrará el estado actual de «Cinema Paradiso Leiro» y «Habitar o baleiro». El primero, dirigido por Simone G. Saibene, profundiza en la figura de Ernesto Romero, mítico proyeccionista del Nuevo Cine de Leiro, y marca un nuevo capítulo en la trayectoria del autor.

El segundo es una propuesta que parte de la exposición fotográfica de Brais Lorenzo para explorar la paradoja del rural gallego: el despoblamiento acelerado frente a iniciativas que buscan resignificar estos territorios.

La última será el sábado 4 de octubre a las 11.00 en el espacio Ceres 1894, con la exposición de «Almas ao unísono». Coodirigida por Pablo Gómez Sala y Sara Blas Bolonio, rinde homenaje a la amistad entre el escultor Manuel Buciños y el pintor Xavier Pousa, fallecido hace veinticuatro años, reconstruyendo su vida cotidiana.

El OUFF · Ourense Film Festival se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.