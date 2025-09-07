El OUFF presenta Xanela, un espacio para el audiovisual gallego
Busca dar visibilidad a proyectos en proceso de desarrollo que se hayan creado en la comunidad
El OUFF (Ourense Film Festival) refuerza su apuesta por el talento gallego con la creación de «Xanela», una sección destinada a dar visibilidad a proyectos audiovisuales en proceso de desarrollo. Una iniciativa nace para apoyar a cineastas y productores locales, mostrando el avance de sus obras y promoviendo el intercambio de ideas.
En esta edición, acogerá cuatro propuestas que destacan por promover Galicia como referente cultural y creativo. Las presentaciones serán los días 30 de septiembre, 2 y 4 de octubre en el espacio Ceres 1894.
La primera jornada de Xanela estará dedicada a la serie «Pensión Incompleta», producida por Fernanda Tabarés y escrita por Sergio Campo Almeida, la trama versa en torno al robo de dos obras culturales en Euskadi y Cataluña. Dos agentes se infiltran como padre e hija en una excursión por Galicia para resolver el caso. La serie se presentará el jueves 2 de octubre a las 12.00 horas en Ceres 1984.
El martes 30 de septiembre, a las 12.00 del mediodía, se mostrará el estado actual de «Cinema Paradiso Leiro» y «Habitar o baleiro». El primero, dirigido por Simone G. Saibene, profundiza en la figura de Ernesto Romero, mítico proyeccionista del Nuevo Cine de Leiro, y marca un nuevo capítulo en la trayectoria del autor.
El segundo es una propuesta que parte de la exposición fotográfica de Brais Lorenzo para explorar la paradoja del rural gallego: el despoblamiento acelerado frente a iniciativas que buscan resignificar estos territorios.
La última será el sábado 4 de octubre a las 11.00 en el espacio Ceres 1894, con la exposición de «Almas ao unísono». Coodirigida por Pablo Gómez Sala y Sara Blas Bolonio, rinde homenaje a la amistad entre el escultor Manuel Buciños y el pintor Xavier Pousa, fallecido hace veinticuatro años, reconstruyendo su vida cotidiana.
El OUFF · Ourense Film Festival se celebrará del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025, coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.
