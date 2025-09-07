Jóvenes ourensanos reivindican la cultura de la ciudad a través del festival «Son de clase»

La escena musical en Ourense tiene mucho que ofrecer. Por desgracia, la mayoría de los grupos autóctonos de la ciudad termal ven limitadas sus opciones para poder ofrecer un espectáculo musical de calidad y que les reporte un beneficio acorde.

Así, varios jóvenes de la ciudad decidieron crear el festival cultural «Son de Clase» el año pasado y que celebrará su segunda edición los próximos días 11, 12 y 13 de septiembre en el café cultural «El Pueblo».

Bajo la organización de Martín González, Sandra Morales, Daniel Campos, Miguel Cimas y Nerea González, pretenden no solo poner en valor a los artistas de la provincia sino que «Son de clase» se vuelva una marca registrada de cara al futuro con la que seguir apostando por estos artistas y «poner la escena cultural de Ourense en el mapa».

Lo hacen a través del gallego, de unos carteles diseñados a medida por Joel Costas y con la fotografía y vídeo de Sara Álvarez por los que, además, presentan una serie de entrevistas en su perfil de Instagram (@sondeclase) a los artistas invitados de esta edición.

«Veíamos que había una barrera al acudir a un concierto entre los artistas y el público», explica Nerea González, veterana en la organización del festival desde el año pasado, «por lo que quisimos hacer una serie de entrevistas para romperla y poder mostrar cómo ven la situación en Ourense y ‘politizar’ un poco más lo que puede ser la expresión cultural, entendiendo que la cultura forma parte de la vida y de la gente y que no solo es cultura hacer la propia cultura sino también lo que se piensa de ella y lo que sus creadores pueden aportar a la escena».

Destacan desde la organización que casi «todos los artistas invitados coincidieron en la falta de oportunidades» que sufren en la ciudad y que en su mayoría achacan al «actual alcalde» y la falta de apoyo del concello, por lo que reivindican su derecho a generar espacios propios para poder desarrollar una cultura propia a la vez que se respeta el espacio a la convivencia.

Dentro de la variada oferta que habrá la semana que viene, se inscriben grupos hardcore o punk, pero también pop o de música electrónica, entre otros. Por otra parte, dentro de las jornadas buscan ofrecer la proyección del cortometraje «Cruel». Un proyecto de ex-alumnos de producción audiovisual del CIFP Farixa que habla sobre la vida de Dante, un hombre que padece depresión y que acaba suicidándose. Una producción que ha visto la luz gracias a Marcos Alejandro y Martín consiguiendo los fondos necesarios por medio la venta de rifas o la solicitud de mecenazco puesto que «a nivel institucional ninguna ayuda» salvo por una parte ofrecida por el propio centro de A Farixa.

Programa

El festival tendrá lugar los mencionados días jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de este mes con las actuaciones de los artistas ourensanos.

El festival arranca con la proyección de «Cruel» a las 21.00 horas, seguida por «Quincalla» a las 22.00 horas y el cierra de la compostelana «Amiga».

El viernes 12 Óscar Vázquez y David Soprano serán los encargados de abrir esta segunda jornada de festival con su grupo «Las prisas» a las 21.30 horas. Una hora después, le llegará el turno al grupo «Dead Doomed Divas» y será «Barox» quien con sus sesión ponga el broche final a la jornada.

Finalmente, para finalizar el «Son de clase» habrá cuatro actuaciones en la jornada del sábado, comenzando por el grupo «Prosmas» a las 21.00 horas, al que dará continución «Acid proyect» con su concierto a las 22.00 horas. A las 23.00 será el turno de los «No chillin’ siesta boys» y para término del evento la sesión de «Vitamina».

Unas actuaciones que buscan «alejarse de los productos culturales que maneja la industria y apegarse más a la cultura de la clase trabajadora de base y con un carácter más cercano de los que viven día a día en Ourense», según González.

Las entradas pueden adquirirse en el café cultural «El Pueblo» o escribiendo al propio Instagram (@sondeclase) del festival. Habrá dos tipos disponibles, una para los tres del festival por 20 euros y otra por días por un precio de 10 euros, ambas estarán disponibles solamente hasta completar aforo.