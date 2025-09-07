Entrevista | Cristina Pato Docente, escritora e autora
«Hai que reconciliarse quen fuches con quen es»
A exposición pública, o desexo de desaparecer, a ambición e a reconstrución da identidade están no centro de «Fóra de foco», a nova novela de Cristina Pato. Logo dunha carreira musical que a levou polos escenarios de medio mundo esixíndolle inmediatez, a autora refuxiase na escrita: «máis pausada, tranquila e máis acorde a min».
Cando Cristina Pato fala da súa nova novela, «Fóra de foco», non a presenta como un artefacto literario pechado, senón como un proceso vital. Escrito tras a súa retirada da música profesional —e de todo o que implica a exposición pública—, o libro é, en palabras súas, unha tentativa de entender.
—«Fóra de foco» é xa a súa segunda novela e alcanza tamén a súa segunda edición. Naceu dunha necesidade persoal ou dunha vontade literaria?
—Foi, sobre todo, unha tentativa de entender. Nace de todas as preguntas que me fixen nestes últimos cinco anos nos que me retirei dos escenarios. Non tiña intención de escribir unha novela cando empecei. Eran pensamentos soltos,pero que non me abandonaban. Despois fun dándolles forma, sen forzar, pondo en orde, e xurdiu esta novela na que seguimos a Marieta Carracedo, unha xornalista afincada en Madrid que nun momento vital complexo obsesiónase con Basil Cancela, unha artista neoiorquina que na cima da súa carreira faise desaparecer da vida pública e destrúe a súa obra.
—É inevitable buscar paralelismos coa súa propia retirada dos escenarios.
—A historia non é autobiográfica, pero si bebe da miña voz. Marieta ten esa teima por entender. Hai moita importancia no peso da identidade, co que somos, co que fomos, co que os demais pensan que somos. Tamén coa exposición pública, coa desconexión que pode chegar a haber entre o que sentes e o lugar no que estás. E coa posibilidade —ou imposibilidade— de deixar atrás unha parte da túa historia sen sentir que te estás borrando a ti mesma.
—De feito a novela ofrece distintas miradas sobre as mesmas protagonistas.
—Si, quería cuestionar ese quen somos en base as relacións que mantemos, porque que pasa se temos vinte biografías distintas sobre unha mesma persoa? Quizais nos acheguemos á verdade desde moitas verdades parciais. Eu fun fan das biografías ata que fun eu o personaxe público e aí empecei a preguntarme: canta verdade hai en cada retrato? Cantas versións pode haber dunha mesma? É practicamente un calidoscopio
—A estrutura ordénase en catro capítulos e dous albumes.
—Custoume bastante dar coa orde e co ton. Incluso cando lla mandei a Galaxia, aínda non tiña os títulos definitivos das partes nin dos capítulos. Pero pouco a pouco fun vendo que eses catro momentos —epifanía, perda, deriva e reconstrución— eran a viaxe emocional. Mentres que o peso dos albumes foi practicamente accidental. Ao principio eran ferramentas internas miñas, pequenas biografías, coma cómics ou notas que eu facía para coñecer mellor os personaxes. Non tiñan por que formar parte do texto. Pero compartín o manuscrito con colegas, e todos me dicían: isto ten que estar no libro. Tiñan razón. Eses fragmentos dan profundidade e perspectiva. O que para min eran frivolidades, sen querer, fan medrar a historia.
—Sen desvelarlle nada ós lectores, o título engloba todo o contido sen deixar nada ó marxe.
—É certo, pero dímonos conta tarde inda que pareza que non. Estabamos xa na segunda corrección gramatical cando lle dixen á editora: «Este é o título». Vén dunha escena dunha película de Woody Allen, «Desmontando a Harry», onde Robin Williams aparece literalmente desenfocado. E dinlle que está out of focus. Esa expresión quedoume gravada. Durante os últimos anos da miña carreira musical, cando me sentía fóra de sitio, esa era a frase que usaba co meu marido: estou fóra de foco. Quería dicir: xa non podo máis. Dende que baixei dos escenarios aparcaraa, pero coa idea desta novela volveu como título.
—Sentíase desenfocada como artista?
—É unha sensación moi difícil de describir. Non hai nada máis incómodo que ver un artista que non quere estar onde está. E iso nótase. Non se pode finxir. Por algún motivo que aínda non entendo eu deixei de sentir aquela paixón. Xa non me apetecía estar alí. E entón chegou a pregunta incómoda: queres vivir en disonancia ou recoñecerte que xa non es esa? A novela tamén fala diso: da reconstrución dunha autodefinición que, para min, é lóxico que teña que irse adaptando cos anos.
Pero a exposición pública non desapareceu, como convive con iso?
—É moi distinta a escrita cá música. Na música, a relación co público é inmediata: tocas e hai resposta. Na escrita, todo é máis lento, máis afastado. Nunca sabes realmente que está pensando quen le. E iso, para min, é un alivio. Agora abrazo unha vida máis lenta. Non quero construír algo que só teña sentido profesional, quero algo que se adapte ó meu ritmo de vida, que agora é este. A escrita permíteme outro ritmo, un tempo de pensamento máis agradecido. Ademais a miña carreira literaria é moi pequena, e tamén moi localizada, escribo en galego, un público moito máis pequeno que o que tiña coa música instrumental, que era internacional. E ambas partes están ben que sexa así.
—O seu tempo na música creou un imaxinario social moi claro de Cristina Pato: a gaiteira do pelo verde.
—É inevitable. Sempre serei a gaiteira, e está ben. Non renego do pasado, pero xa non estou aí, e creo que é bonito aceptar iso, que a Cristina dos 20 anos e a Cristina dos 45 son persoas distintas porque iso implica que houbo unha viaxe vital que me fixo aprender moito. A ela agradézolle todo o que conseguín, porque sen a súa proxección non tería a vida que teño agora, pero o resto da miña vida —dar clase, escribir, estar coa familia— é o que me define hoxe, é quen son polo de agora. Para min é moi importante ser capaz de reconciliar quen fuches con quen es. Non fun tan radical como Basil Cancela, pero todos sentimos que hai cousas do pasado que xa non nos representan, a única diferencia é que as miñas foron moi públicas e a meirande parte da xente é privada.
