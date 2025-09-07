A Gudiña seguirá luchando por las paradas del AVE

«Es un atentado para A Gudiña y para Sanabria», afirma el alcalde Néstor Ogando, tras las recientes declaraciones del Ministro de Transportes, Óscar Puente, que reitera la supresión de paradas del AVE en ambas localidades.

A pesar de todas las manifestaciones y acciones llevadas a cabo para recuperar para la parte sur y oriental de la provincia las frecuencias del tren de alta velocidad, el ministro no piensa dar marcha atrás y el alcalde de A Gudiña se muestra muy consternado pero asegura que «nos seguiremos moviendo y se hará lo que haga falta» para recuperar este servicio que permitía al viajero ir a Madrid y regresar en el mismo día.