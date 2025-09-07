Estabilizado el incendio de Casaio tras sumar 850 nuevas hectáreas a un verano negro en Ourense

El fuego vuelve a golpear con dureza a Ourense en el peor verano que se recuerda en la provincia y, por extensión, en toda Galicia. A las 96.500 hectáreas calcinadas a lo largo de 20 días del mes de agosto, en una crítica ola de incendios, se suman ahora otras 850 arrasadas por un nuevo incendio en la parroquia de Casaio, en Carballeda de Valdeorras. El fuego, declarado en la tarde del sábado y con claros «indicios de intencionalidad», mantuvo en vilo durante la madrugada del sábado al domingo a los equipos de extinción y a los vecinos, en una jornada marcada por el pánico y las difíciles condiciones del viento. Pero, ayer, pasadas las 21.28 horas, los efectivos lograban su estabilización.

Según informan desde Medio Rural el fuego se inició a las 14.56 horas del sábado, en un día especialmente complicado para los trabajos de extinción por las fuertes rachas de viento, que se aliaban para su propagación. Para su extinción, entonces se habían movilizado de modo acumulado 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 6 helicópteros y 4 aviones.

Sin embargo, nada de ello impidió que en el espacio de tiempo de la madrugada las hectáreas calcinadas ascendiesen de 20 a 500. Una cifra que a última hora del día, ayer, seguía en aumento. «850, pero evolucionando favorablemente hacia la estabilización», decían desde Medio Rural sin descartar que se produjese esa misma noche. Algo que acabó sucediendo. Para ello fue necesario desplegar (contando acumuladamente) a 5 técnicos, 30 agentes, 45 brigadas, 32 motobombas, 4 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 4 aviones.

La valoración, antes de conocerse la estabilización, la avalaba la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González: «el incendio está mejor que ayer», explicaba la regidora a la caída de la noche, cuando recordaba que el momento de mayor gravedad ocurrió a las 02.00 horas de la madrugada, «cuando el fuego se desbocó y se desató un momento de pánico».

«No había quien se metiera allí», manifestaba la alcaldesa lamentando las fuertes ráfagas de viento, iniciadas alrededor de las 20.00 horas, que complicaron la labor de extinción en la tarde del sábado. Con todo, pudo controlarse la situación y el fuego no pasó la carretera autonómica, lo que evitó que llegara hasta una edificación municipal y traspasara la frontera con Castilla y León.

Sobre la jornada de ayer, domingo, la alcaldesa remarcaba que «ya no hay fuego, no se ven llamas, solo el humo», por lo que aseguraba que tanto ella como los vecinos de la zona se sentían «mucho más tranquilos» después de que «el viento infernal», diese un respiro y colaborase con los medios de extinción que continuaban desplegados en la zona. Entre ellos la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales con base en Tabuyo del Monte, León, y la BRIF de Laza, con un equipo formado por 18 bomberos y un solo helicóptero.

Todos ellos participan en la extinción de un incendio que para la regidora «todo apunta a que fue provocado» y «no fue casual». Entre los indicios está el hecho de que prendió en dos focos diferenciados y a bastante distancia sobre el territorio. En una de las zonas de la parroquia de Casaio que había conseguido salir indemne del último fuego del mes de agosto, el que destruyó 5.300 hectáreas de importante patrimonio ambiental en las montañas de Trevinca . Todo ello tras saltar la frontera castellana un incendio iniciado en la localidad zamorana de Porto el pasado 18 de agosto.

Entonces las llamas pusieron en peligro el Teixadal de Casaio, un importante bosque europeo de tejos milenarios. Fueron los vecinos quienes consiguieron impedir que se redujesen a cenizas esos árboles en la lucha contra un incendio que no quedó extinguido hasta 11 días más tarde, el 29 de agosto. Ahora, los nuevos focos tienen su origen en la propia parroquia de Casaio, en las proximidades de la antigua mina de wolframio de Valborraz, reavivando las heridas abiertas en un territorio que aún no se ha recuperado del desastre del mes pasado.