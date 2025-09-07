La Banda de Música de Coles gana en Aranda del Duero
A.F.
Ourense
El Concello de Coles se siente orgulloso de que su Banda de Música de Santa Ádega fuera la ganadora del XXIV Certamen Internacional de Bandas de Música «Villa de Aranda».
Se creó en 2010 y el alcalde, Manuel Rodríguez, destaca que también quedó en segundo lugar este año en el Palacio de la Música de Valencia, y sus integrantes son todos de la Escuela de Música de Coles. Señala que en Aranda de Duero compitió con bandas provenientes de Alicante, Toledo, Castellón, y Valencia, «cuna de las bandas».
