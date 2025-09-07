El Aquis Querquennis despierta entre escudos y sandalias romanas

Desde primera hora de la mañana, el antiguo campamento romano de Aquis Querquennis se convirtió en algo más que un enclave arqueológico: fue un viaje al pasado. Bajo un cielo aún brumoso, los primeros visitantes cruzaban el umbral del tiempo para adentrarse en Aquis Revive, una jornada de recreación histórica que transformó el entorno natural de Porto Quintela en una auténtica fortaleza romana para conmemorar el 50 aniversario del descubrimiento del yacimiento.

El ensayo de los legionarios cautivó el interés. | Iñaki Osorio

Más de un centenar de recreadores dieron vida a legionarios, artesanos, civiles e incluso figuras castreñas, en un evento que combinó rigor histórico y ambiente festivo. «Queremos que la gente entienda que este lugar no es solo ruinas: es historia viva, con pasado, pero también con futuro», sostienen desde el concello que presume de este espacio, Bande.

Así pues, la cita, organizada por el Concello de Bande en colaboración con la Xunta, la Diputación de Ourense y la Fundación Aquae Querquennae-Vía Nova, fue el acto central del 50º aniversario del inicio de las excavaciones arqueológicas en este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural, que durante siglos permaneció oculto bajo las aguas del embalse y ayer volvió a cautivar la atención de centenares de vecinos y visitantes.

Batalla para toda la familia

A las 11.00 horas el estruendo de los escudos y el sonido acompasado de las sandalias sobre la tierra marcaban el inicio del espectáculo de instrucción legionaria, uno de los momentos más esperados. Pero no fue el único, durante toda la jornada, el público pudo disfrutar de talleres de arqueología experimental, exhibiciones de vestimenta y armamento, teatro clásico y propuestas gastronómicas, pensadas para todas las edades.

Tanto así que la emoción creció por la tarde con la ceremonia de fidelidad al emperador, seguida de una recreación de batalla que, sin caer en el artificio, capturó la atención de grandes y pequeños. El broche cultural lo puso la representación de Anfitrión, un guiño al teatro clásico que hizo resonar los aplausos entre las piedras milenarias del campamento.

2.000 años de historia

Otro de los puntos clave del día fue la inauguración de la exposición conmemorativa sobre los 50 años de excavaciones en el Centro de Interpretación. Media hora antes de que una visita guiada permitiese redescubrir el valor de este enclave, que sirvió de base logística para la construcción de la Vía Nova, una calzada romana que unía Braga—Portugal— con Astorga.

«La recreación es preciosa, pero lo más valioso es lo que aprendemos. Aquí hay mucha pedagogía», señalaba Xosé, visitante habitual del yacimiento, mientras observaba a un grupo de niños participando en el taller infantil.

Así Aquis Revive cumplió su cometido con respeto por la veracidad histórica. Los organizadores insistieron en que el vestuario, los guiones, el equipo y las actividades están basados en fuentes arqueológicas y documentales reales. «No queremos disfrazar el pasado, queremos entenderlo y exponerlo», explicaban desde uno de los grupos de recreación.

Todo estaba pensado al detalle, desde los puestos de artesanía hasta los diálogos entre personajes. Incluso la gastronomía ofrecía sabores inspirados en la cocina romana, lo que convirtió la jornada en una experiencia sensorial completa.

Con el sol ocultándose tras el embalse de As Conchas y después de presenciar la obra clásica de Plauto, el considerado primer comediógrafo de la literatura universal, las últimas familias abandonaban el campamento con rostros sonrientes y móviles cargados de fotos. Muchos preguntaban ya por la próxima edición. Porque, si algo quedó claro este sábado en Bande, es que el pasado, cuando se revive con respeto y emoción, se convierte en un motor poderoso para el futuro.