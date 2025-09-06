La Xunta cubrirá el 100% de los daños materiales en empresas
A través del Igape, ayudará con hasta 600.000 euros a reparar edificaciones o maquinaria
d. a.
El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) cubrirá el 100% de los gastos en edificaciones, maquinaria, mercancías o vehículos comerciales que hayan sido dañados en la vaga de incendios. Así lo anunció el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, en su visita a la oficina de atención directa a la ciudadanía instalada en Verín.
La línea específica de financiación con la que cuenta el instituto permitirá que cualquier empresa afectada por el fuego pueda contar con hasta 600.000 euros de cobertura en sus daños materiales. Esta cifra aumenta en los casos más extremos: para aquellos negocios en los que el mantenimiento del empleo esté en riesgo, las ayudas podrán llegar al millón y medio de euros.
Estas ayudas fueron unas de las tantas acciones que el conselleiro destacó en su visita a Verín. Aparte de destacar el trabajo de los 11 puntos de atención disponibles por las zonas afectadas, González anunció avances en el diseño de ayudas a autónomos.
