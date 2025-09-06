Ourense reorganiza el tráfico en Benito Vicetto y Telleira

La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Concello de Ourense pondrá en marcha este fin de semana una reordenación del tráfico en las calles Benito Vicetto y Telleira, situadas en el entorno de la calle Doutor Temes. El cambio más relevante será la conversión de ambas vías en calles de sentido único, con el objetivo de incrementar la seguridad vial, según trasladan desde el consistorio.

Según el nuevo esquema la calle Benito Vicetto pasará de tener doble sentido a sentido único ascendente, desde Doutor Temes hacia Bernardo González Cachamuíña y la calle Telleira será de sentido único descendente, desde Bernardo González Cachamuíña hacia Doutor Temes.

Con esta reorganización, el Concello busca eliminar giros a la izquierda, facilitar la movilidad con flujos de circulación independientes y ganar nuevas plazas de aparcamiento en ambas calles

Los trabajos de señalización se desarrollarán durante este fin de semana. La previsión del Concello es que los nuevos sentidos de circulación entren en funcionamiento el lunes.