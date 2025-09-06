O Bolo recupera su legado alfarero con vista a convertirlo en un recurso turístico

En el pequeño núcleo de O Seixo, en el concello de O Bolo, una excavación arqueológica está revelando un sorprendente legado de la tradición alfarera gallega. Los trabajos, impulsados por el Concello do Bolo y financiados a través de una línea de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han sacado a la luz restos que indican que esta zona fue un importante centro de producción cerámica durante los siglos XVII y XVIII.

La Asociación Científica Sputnik Labrego, encargada de la intervención, confirmó el hallazgo de varios kilos de cerámica, algunas decoradas, y cuatro hornos que formaban parte de un complejo productivo mucho más grande de lo que se pensaba hasta ahora. «Estamos delante de un horno bastante grande, que puede llegar hasta los cuatro metros, lo que indica que la producción no era doméstica ni artesanal a pequeña escala, sino casi industrial», explican desde Sputnik Labrego, adelantando que creen que en la misma zona hay todavía más hornos, por lo que desean seguir excavando en una nueva campaña.

Durante esta excavación, que comenzó a principios de semana, realizaron varios sondeos, con especial atención al área conocida como «vertedero» donde se encontraron una gran concentración de cerámica que despertó gran interés entre vecinos y especialistas.

Según el equipo arqueológico, la importancia de esta alfarería se refleja en la distribución territorial de sus productos, que se han encontrado no solo en la comarca, sino también en zonas más lejanas como A Coruña, e incluso llegando a los museos. «Esta producción tuvo un gran auge hasta el siglo XIX, cuando la cerámica de León comenzó a competir y desplazar a estas industrias tradicionales gallegas», explicaban ayer los arqueólogos en una visita institucional a la que acudió e subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

Él, acompañado por el alcalde de O Bolo, Miguel Ángel García, visitó la excavación y destacó que esta intervención contribuye al conocimiento de la historia y la identidad cultural de la provincia, además de abrir nuevas posibilidades para el turismo sostenible y el desarrollo local. «El hallazgo permitirá, en el futuro, convertir este espacio en un recurso visitable que ponga en valor la riqueza patrimonial de O Bolo», vaticinó Santos.

Además, recordó que este proyecto forma parte de la iniciativa «O Bolo: Hub de iniciativas Sustentables Municipais», un programa que cuenta con una ayuda de 180.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y apuntó que esta línea de ayudas ha repartido cerca de 650.000 euros en Ourense, beneficiando a otros municipios como Parada de Sil, Entrimo y Vilar de Barrio.

La fase actual de excavación está a punto de concluir y los resultados oficiales se presentarán a finales de octubre, en concreto el día 25 en una jornada de conferencias en el Castillo de O Bolo. Mientras tanto, esta apuesta por recuperar y valorar el patrimonio arqueológico encuentra público diariamente. Entre las 10.00 horas y las 15.00 horas los más curiosos pueden acercarse a la excavación durante la jornada de trabajo de los arqueólogos, pero, además, hoy hay visita guiada. Para poder acudir el punto de encuentro es la Igrexa Santo Anxo do Seixo, donde hay que estar a las 11.00 horas.