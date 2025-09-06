O Bolo estrena su centro «coworking» con su primer curso

La Oficina de Emprendemento e Dixitalización de O Bolo puso en marcha el Centro Coworking desde el día 1 en el edificio de la antigua casa cuartel, donde atiende a todas las personas interesadas en tener información de como buscar empleo y empezar en el mundo empresarial.

Allí, ahora, además está preparada una sala de reuniones y espacios para trabajar y empezar la aventura empresarial. El horario de apertura inicial es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas y el primer curso será del 8 al 11 de septiembre. Está abierto el plazo para anotarse. Se enseñará a elaborar currículos, preparar entrevistas de trabajo, y otras propuestas.