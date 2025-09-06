El nuevo alcalde de Viana promete abrir la alcaldía a toda a ciudadanía

Viana do Bolo ya tiene nuevo alcalde. Germán García-Ávila Arias, del PSOE, recibió ayer el bastón de mando en un pleno celebrado en un salón consistorial lleno de vecinos y militantes socialistas de la provincia. García-Ávila gobernará la alcaldía hasta el 18 de agosto de 2026, cuando el relevo será asumido por el BNG para finalizar la legislatura. Además, para garantizar una participación equilibrada en la gestión municipal, se creará una junta de gobierno local compuesta por dos miembros de cada grupo político.

En el acto, el nuevo regidor pidió al alcalde saliente, el popular Andrés Montesinos, que fuese él quien le entregase «el bastón del diálogo» en lugar del tradicional bastón de mando, un gesto que cerró con un abrazo entre ambos. García-Ávila expresó que «es un honor representar al pueblo de Viana y un inmenso orgullo asumir la responsabilidad y el reto que supone dar soluciones a los problemas de los vecinos». Apeló además al diálogo entre todas las fuerzas políticas, recordando que «somos vecinos con lazos fuertes y, pese a las diferencias ideológicas, debemos mantenernos unidos y trabajar juntos por el bien de Viana». Invitó a todos a «aportar su experiencia y trasladar las ideas y peticiones que reciban».

Tanto PSOE como BNG recordaron que la alcaldía del PP estuvo en minoría desde el inicio de la legislatura. Montesinos accedió al cargo en 2022 tras una moción de censura apoyada por el PP y los concejales no adscritos, y luego fue ratificado en las urnas debido a que no se concretó el pacto PSOE-BNG.

Desde el PSOE señalaron que «no regatearán esfuerzos para dialogar, convencer y evitar medidas coercitivas», y afirmaron que «a partir de ahora representan a toda Viana, sin siglas políticas, movidos solo por el interés de resolver los problemas vecinales». García-Ávila señaló que «nada le gustaría más que estar a la altura y dar respuesta a las carencias y problemas de los vecinos», y aseguró que esta nueva etapa estará marcada por un gobierno «con las puertas abiertas a toda la ciudadanía, porque el concello es su casa y no necesitan pedir permiso para entrar».

El alcalde también afirmó que «no teme al poder, sino al silencio del pueblo», y garantizó que ni PSOE ni BNG «van a prometer nada que no puedan cumplir», apostando por «pasos pequeños, pero firmes». Su objetivo es mantener la localidad limpia y responder a las inquietudes de los vecinos. «Viana es el pueblo más bonito de Ourense y trabajaremos para que sus calles estén a la altura de su paisaje», destacó.

Por su parte, el portavoz del BNG, Secundino Fernández, señaló que «Viana reclamaba un cambio de rumbo y un nuevo gobierno», ya que en las pasadas elecciones la oposición logró seis concejales, tres para cada partido. Aunque el mandato conjunto no fue posible en 2023, ahora ambos grupos están «dispuestos a trabajar duro para revertir esta caída libre».

Montesinos critica que «mientras se quemaban decenas de hectáreas, ellos planeaban la moción»

El ya ex alcalde, Andrés Montesinos, aprovechó para reprochar a la oposición que «mientras se quemaban decenas de hectáreas» ellos planeaban la moción. Criticó que «hay personas y grupos que solo pensaban sacar créditos para ellos mismos. No les importan que sus vecinos sufran en medio de la catástrofe, quieren desalojar a un gobierno honesto y trabajador».

Montesinos aseguró que todo lo que promete el PSOE es «humo», y que la «ciudadanía merece estabilidad», por lo que se verá si el PSOE y BNG «defienden el interés común o quieren protagonismo».

Con todo, agradeció a los vecinos por estos años de gobierno, y avanzó que las urnas juzgarán dentro de dos años, y que esto «no es una despedida, es un hasta pronto», así como que «el pueblo no olvida, las voces ahogadas volverán con mas fuerza que nunca». Ante esto, García-Ávila ha lamentado la apelación a los incendios porque asegura que «hicieron lo que se pudo en el momento».