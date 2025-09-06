Manuel España, voz y guitarrista de La Guardia: «La música para mí lo es todo. No me recuerdo sin una guitarra en la mano»

Hablar con Manuel España y profundizar en el grupo La Guardia, supone hacer un repaso de la historia de nuestro país, de la evolución musical pero también social de los últimos 40 años . Con su estilo rock que combina pop rock y country rock, La Guardia es considerado uno de los grupos más influyentes del panorama musical español. Hoy, a las 21.30 horas, actúan en Xinzo de Limia en el marco del festival «Ou Yeah!».

¿Ganas de volver a Galicia?

Sí, muchas ganas. Siempre es un placer ir al norte, sobre todo con el clima y la comida que hay por ahí y por reencontrarnos con la cantidad de amigos que tenemos tan de toda la vida. En Galicia es raro el año que no vayamos por allí o cerca ya que como siempre estamos en ruta —la gira interminable la llamamos nosotros— porque solemos terminar incluso tocando el último día del año, en noche vieja.

Galicia ya les es conocida, ¿y Xinzo de Limia?

No, Xinzo no. Pero he estado bicheando en internet y he visto que os lo montáis de escándalo. Hay unas fiestas brutales por ahí.

El año pasado fue su 40 aniversario y eso trajo novedades. ¿Se verá alguna en el concierto?

Estamos todavía de gira por ese 40 aniversario, el cierre será el lanzamiento de un disco con artistas invitados de 23 canciones aproximadamente que saldrá cuando pongamos fin a la gira. El concierto se basará un poco en eso, en esa elección de canciones que son los singles que no son tan conocidos, pero que son muy importantes para nosotros y alguna que otra versión. Somos también muy guitarreros, muy de improvisar, sabemos que nunca un solo de guitarra es igual que en otro concierto, lo mismo que hay muchos cambios con las melodías de las canciones. Nos gusta jugar mucho porque es que sino no nos divertimos y es muy difícil que la gente lo pase bien.

¿Cómo siente estos 40 años de carrera?

Con mucho orgullo. Pero, claro, tenemos que buscar la forma de que siga siendo divertido y que sigamos emocionándonos en directo y, te aseguro, que lo conseguimos.

Es su trabajo, pero realmente, ¿qué significa para usted la música? ¿Ha cambiado este concepto en estas cuatro décadas?

Para mí la música lo es todo, ¡y lo digo de verdad, eh! Es súper importante. Llevo tocando la guitarra desde que tengo uso de razón, no me recuerdo sin una guitarra en la mano. Mis tíos tenían guitarras, mi madre cantaba, mi abuela cantaba tangos, mi padre cantaba flamenco, o sea tenían una mezcolanza. Yo soy del barrio del Albayzin, de Granada, y allí los vecinos salíamos a la calle a tocar. Yo veía la gente tocando la guitarra y pensaba «yo quiero hacer eso, quiero saber cómo se hace» y desde entonces solo pienso en música. El tiempo que no estoy tocando, estoy o yendo a concierto o preparando canciones nuevas. Aunque luego no salgan en un disco, necesito grabarlo en maqueta.

¿Diría que esta es la clave para mantenerse todo este tiempo?

Sí, porque además mis compañeros son muy parecidos. Cada uno tenemos gustos diferentes, pero luego coincidimos en muchas cosas. Y eso es lo que nos une. Somos fanáticos todos de los vinilos y los viajes en una furgoneta que son muchos y muy largos. Nos los pasamos, aparte de haciendo bromas y descansando como podemos, hablando de los discos que hemos comprado y no lo perdemos. Y esa es la base: el amor por la música y el llevarnos bien como banda. Sí, es súper importante.

El comienzo no fue fácil. Empezasteis muy jóvenes, firmaron el primer contrato siendo menores, luego, la mili, y la época de los 80 en general...

No fue fácil para nada. Agoté todas las prórrogas, estudié administración y había que aprobar para la prórroga. Al final hice objeción de conciencia y me cayeron 18 meses ayudando a gente mayor a estudiar, y yo encantado. Yo prefería hacer eso, aparte de por ayudar a la gente porque tenía tiempo para la música, y sobre todo, ¡porque no me cortasen el pelo en aquel momento!. De esos peinados que nos hacíamos con laca imposibles en los 80. Me puse a estudiar como un loco y gracias a eso nos mantuvimos. Estuvimos siete años de forma independiente hasta que con «El mundo tras el cristal», conseguimos entrar al mundo de las grandes discográficas.

Ahora ya no hay esos problemas, pero habrá otros nuevos.

Claro, cambian los tiempos y hay problemas diferentes. Bueno, no son problemas, pero si son cosas que se deberían cuidar un poquito más en la música. Por ejemplo, la falta de espacios musicales especializados.

¿De dónde sale la inspiración para componer? ¿Y cómo se mantiene a lo largo de los años?

Yo lo tomo como una medicina. Para mí es algo muy medicinal. Si tengo un problema o la estoy pasando mal con lo que sea. Me voy a la guitarra y surge. Recuerdo cuando era jovencito que hasta llamaba a mi casa para que me saltara el contestador y me dejaba la canción grabada allí. Le dije a mi madre que no me cogiera el teléfono y dejaba la melodía en el contestador, grabada, y luego ya la recuperaba.

¿Hay nostalgia por esos tiempos?

De esos tiempos sí y sobre todo del verse. El quedar para hacer un ensayo, juntarnos para ver las canciones...Estamos todos un poco más a lo suyo. Cada uno hace su idea, se monta en casa y se manda porque nos estamos acostumbrando y adaptando a lo que viene, que imagino que habrá más cambios, porque ahora con lo de la Inteligencia Artificial... Eso ya me parece una locura.

No puedo no mencionar a Enrique Moreno.

Es súper curioso porque, aparte de ser mi mejor amigo y fundador de La Guardia, resulta que nació en Granada el día 20 de junio de 1966, el mismo día que nací yo en el mismo hospital. Estuvimos unidos desde que nacimos, siempre pienso que es una persona mágica, por desgracia, nos dejó muy jovencito. Recuerdo que se habló mucho de la droga, de tal y cual . Yo te garantizo que nada tuvo que ver con eso, fue por un problema respiratorio durmiendo. Y fíjate, han pasado años y todavía me emociono.