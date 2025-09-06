La junta de gobierno local del Concello aprobó un total de 25 acuerdos el viernes
Entre ellos, destaca la oferta de empleo público lanzada para captar a tres sargentos de incendios en la materia dedicada a la seguridad ciudadana
La junta de Gobierno del Concello de Ourense aprobó este viernes 25 acuerdos dentro del marco de su sesión ordinaria semanal.
Así, en materia de recursos humanos, se aprobó una oferta de empleo público para este año en materia de seguridad ciudadana por promoción interna, con tres plazas de sargento de incendios. Con respecto a las licencias, se aprobó la concesión para uso privativo de una porción de vía pública 7,84 metros cuadrados en la calle Eladio Rodríguez con el objetivo de instalar un ascensor; así como las licencias de obra para varios proyecto de cambio de uso de un local a vivienda en la calle Antonio Román; y para el proyecto de una vivienda unifamiliar en el Camiño do Muiño, en Seixalbo.
Se desestimó una reclamación de responsabilidad patrimonial. Y dentro de la abogacía consistorial, se dio cuenta de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, otra sentencia y dos autos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 y 2. Asimismo, el Concello comparecerá en 12 procedimientos delante de los juzgados del Contencioso-Administrativo 1 y 2 y unas diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción número 1.
