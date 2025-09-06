34 toneladas de forraje desde el aire para salvar a la fauna silvestre

La Xunta de Galicia repartirá 34.000 kilos de paja y cereales para poder alimentar a la fauna silvestre afectada por los incendios forestales en Ourense. La medida, anunciada por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en su visita a las zonas calcinadas de Beade, busca «garantir unha fonte alimenticia de cara ao outono para as poboacións de herbívoros e aves, aínda que está demostrado que outras especies, como as lebres, tamén as aproveitan», señaló la consiliaria.

Las toneladas de alimento se compondrán, respectivamente, de 31.000 kilos de paja, mientras que los 3.000 restantes serán cereales. El conjunto se distribuirá en masas frondosas con vegetación autóctona, es decir, aquellas zonas forestales que hayan sobrevivido a los incendios en las que la fauna silvestre se haya refugiado para no ser alcanzada por el fuego.

Precisamente para asegurar el alcance de estas áreas forestales, más recogidas y de difícil acceso con vehículos, el reparto de forraje se realizará de manera híbrida, aunque primarán los medios aéreos: 24 toneladas de paja en pacas— junto a piedras de sal para complementar las necesidades de los animales más dañados— se lanzarán desde el aire, mientras que los kilos restantes se repartirán de forma manual, al igual que los cereales.

Las primeras actuaciones se llevarán a cabo en los concellos cuyas áreas forestales quedaran más perjudicadas tras la vaga de incendios. Además del mencionado Beade, la Xunta repartirá el forraje en los municipios de Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, A Mezquita, Oímbra, Avión, Maceda e Vilardevós.

No se descarta, eso sí, ampliar la cobertura a más territorios necesitados o aumentar la cantidad de alimento repartido. Por el momento, la corporación autonómica no pone fecha al inicio de la distribución.