Diputación y Agefec organizan un congreso para enfermeros

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, se reunió en el pazo provincial con la presidenta de la Asociación Gallega de Enfermería Familiar y Comunitaria (Agefec), Belén González, con la intención de organizar de forma conjunta un congreso en la ciudad bajo el título de «Enfermería que evoluciona, un puente de cara a la salud» para el próximo 2026.

Agefec fundada en el año 2007, es una asociación que agrupa a más de 700 asociados y centra su actividad en la enfermería familiar y comunitaria por la que se va a enmarcar la organización del congreso en relación a sus objetivos profesionales que tendrán lugar en la ciudad e Ourense.

Además, este servirá como punto de encuentro para aquellos profesionales de la salud pero también para «promocionar la capital y la provincia» a través de varias iniciativas turísticas dentro del programa de este congreso para que los asistentes puedan conocer mejor la capital termal y su riqueza cultural, así los participantes podrán conocer mejor «las potencialidades de este territorio», según expresó el presidente de la diputación.

Por su parte, Belén González, estuvo presente en esta reunión de trabajo con Menor acompañada pro asociadas de Agefec, Andrea Fernández y Raquel Mera. La presidenta agradeció a Luis Menor la invitación y la colaboración que está ofreciendo la Diputación de Ourense para desenvolver «este congreso que se realiza cada dos años y con el que pretendemos dar un salto cualitativo, tanto en la duración del curso como en los recursos que se ofrecen», expresó González.

Ambos expresaron que, ante la oferta tan alta que existe con lo referente a este tipo de congresos para reunir a los profesionales, quisieron apostar directamente por una iniciativa propia y que pudiera diferenciar a este del resto, por lo que así incluir una oferta turística genera un valor añadido al propio congreso en sí.