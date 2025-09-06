Críticas y advertencias por el rediseño de la red de buses en el inicio del curso político en Ourense

El Concello de Ourense celebró este viernes el primer pleno de un nuevo curso político. Una sesión con tensos debates en la que el protagonismo recayó en el rediseño de las líneas de autobuses urbanos, cuya implementación está programada para el próximo 16 de septiembre. La propuesta, que, según el gobierno municipal busca adaptar la red a la realidad actual de la ciudad, ha generado una ola de «preocupación» y «nerviosismo» entre la ciudadanía, según denunciaron todos los grupos de la oposición—PP, PSOE y BNG, que temen un «auténtico caos» que afecte la llegada a puestos de trabajo, centros educativos y servicios de salud.

La moción que dio lugar al debate fue presentada por el Partido Popular, que solicitaba una nueva línea para conectar parroquias rurales como Palmés, Castro de Beiro y Vilar de Cudeiro con el centro de salud de A Ponte. La concejala del PP, Noelia Pérez, relató el mensaje de una madre preocupada por los horarios de su hijo para ir y volver del instituto, asegurando que a ella le había contado que podía coger el transporte para «ir al centro», pero «no para volver porque es muy tarde», destacando con este ejemplo el temor a que centenares de mayores y estudiantes se vean «tirados».

Un «pensamiento colectivo»

Con la moción del Partido Popular estuvieron de acuerdo tanto PSOE como BNG. Pero sin dejar de lado las críticas. La socialista Alba Iglesias fue rotunda con los populares: « ustedes están gobernando con este señor —Jácome— así que si quieren, como muchas otras cosas, podrían «negociar» las nuevas líneas de autobuses y digo «negociar» (con comillas) porque ustedes ceden y luego él hace lo que le da la gana», arremetió.

Las críticas de la socialista no solo fueron hacia la bancada popular, también para la Alcaldía. Al regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, la edil aseguró que no le seguirá el juego «por normalizado que esté que el alcalde sea un tarado». Comentario que no sentó bien al alcalde, quien cortó su micrófono para recordar que a él lo llevan al juzgado «por decir que insulto» y eso «es un insulto». «No lo digo yo, es un pensamiento colectivo. Si quieres vamos al Juzgado. Usted no me intimida», aseveró Iglesias que, incluso, fue más allá: «me hago un tik tok (un vídeo corto para redes) si quiere, allí en el banco— de los acusados—», completó.

Además, las formaciones de la oposición afearon «los cambios constantes» en el diseño de la red y la escasa antelación de la información, obtenida en muchos casos a través de redes sociales y PDFs. Toda una situación que calificaron como «un juego de pruebas y errores» y un «experimento personal».

Cruce de acusaciones

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Transportes, Ana Fernández, y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, defendieron la «valentía» de Democracia Orensana por atreverse a modificar «líneas obsoletas» que llevaban décadas sin cambios. Prometieron una «puntualidad estricta» gracias a la inclusión de márgenes de tiempo en los trayectos que, según el alcalde, evitarán el «efecto dominó» de los retrasos. Además, aseguraron un aumento de kilómetros recorridos y del número de autobuses, desmintiendo así los «recortes» denunciados por algunos. «Las Ampas nos han dado un voto de confianza y muchos vecinos han llamado felicitándonos», garantizó Fernández, quien reconoció que no todo el mundo está contento: «los cambios son complicados, pedimos un poco de paciencia, pero en una semana la razón no nos la darán, porque hay gente a la que no le interesa, pero verán las mejoras», prometió.

El debate no estuvo exento de cruces de acusaciones. El alcalde reprochó al PP su moción, interpretándola como un intento de que el Concello «solvente lo que ustedes no fueron capaces de hacer hace años», en referencia a la histórica demanda de un centro de salud en la zona del 21 de la que, según Jácome, es responsable la Xunta de Galicia.

Del mismo modo, las críticas salpicaron al Partido Socialista por su actuación a nivel nacional tras las declaraciones del Ministro de Transporte, Óscar Puente, sobre que el «AVE no es para vertebrar la España vaciada». Una sentencia que daña profundamente el sur oriental ourensano donde las frecuencias de tren de A Gudiña se ven así sentenciadas a la supresión, pese a la reclamación municipal. «Son unos hipócritas» esgrimió al respecto el alcalde, acusando a los socialistas de reclamar mayor conectividad en zonas rurales, mientras su ministro de Transportes, Óscar Puente, desatiende la «España vaciada». «Son los que menos tienen que decir», sentenció.

Con todo, la moción del PP fue aprobada por voto favorable de los proponentes, del PSOE y el BNG, con la abstención de Democracia Orensana. Aunque Jácome abrió la puerta a estudiar desvíos que permitan conectar Palmés y Cudeiro con el centro de salud de A Ponte, aunque advirtió de posibles retrasos de «6 o 7 minutos» y la necesidad de consultar a los vecinos para valorar si compensa la medida.

Sí al Plan de Emergencias

También salió adelante la moción presentada por el PSOE con la que reclamaban la elaboración urgente de un Plan de Emergencias Municipal para Ourense ciudad, al considerar que se trata de una herramienta obligatoria y esencial para prevenir y gestionar situaciones de riesgo.

La propuesta, que también exigía mayor respeto hacia el personal de emergencias, fue aprobada con los votos favorables de todos los partidos, menos Democracia Ourensana, que optó por la abstención, e incluye la creación de una junta técnica consultiva y la futura homologación del plan por parte de la Comisión Galega de Protección Civil para su integración en el Plan Territorial de Emergencias de Galicia.

Un aumento salarial con polémica

Otro tema que suscitó debate fue el régimen retributivo de la gerencia del Consello Municipal de Deportes. Según detalló el gobierno municipal el sueldo será de 60.700 euros anuales, una cifra que desde la oposición califican de «obscena».

El presidente del CMD, Aníbal Pereira, justificó la propuesta explicando que el anterior gerente, Jorge Encinas, había presentado su renuncia. Esto llevó al gobierno a decidir «reforzar la figura del máximo órgano de dirección» mediante la modificación de sus funciones y retribuciones. Pereira enfatizó que el objetivo es «atraer talento» y adaptar el puesto a la realidad actual del organismo, reforzando la dirección y coordinación con otras áreas y administraciones. Aseguró que la remuneración busca la «equiparación salarial» con puestos de funciones y responsabilidades similares, como las jefaturas de servicio del propio Concello.

El BNG, a través de su portavoz, Luis Seara, fue el más contundente en su rechazo. Acusó al gobierno de «agarrarse a un clavo ardiendo» para justificar un «aumento inmoral, obsceno e indecente del salario». Según el BNG, el actual gerente cobraba 50.700 euros brutos al año, más 3.800 euros por asistencia a reuniones del Consejo Rector.«Es un escándalo», zanjó recordando que, mientras, «policías, bomberos y otros trabajadores del Concello siguen esperando para cobrar horas extras y pluses». Pese a la negativa nacionalista, salió aprobado con la abstención de PP y PSOE y el voto favorable de DO.