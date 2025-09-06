Arume congela los precios de la madera quemada

Las empresas madereras pertenecientes a la fundación Arume se comprometen a mantener los precios de la madera comercial en el caso de las superficies quemadas durante la vaga de incendios en Ourense.

La asociación, que conforman más de 50 entidades públicas y privadas, considera necesaria esta medida «dada a gravidade da situación e en apoio ás comunidades de montes veciñais e propietarios afectados», y recalca la importancia de retirar la madera quemada lo antes posible, pues las taladas «cumprirán unha función fitosanitaria, e son prioritarias para evitar a extensión de pragas e enfermidades no monte».

Además, Arume anunció que Abanca, entidad patrona de la fundación, sumará un millón de euros a la línea de financiación de ayudas a los afectados de los incendios, y será la propia asociación quien asesore al banco en su donación.