Arume congela los precios de la madera quemada
d. a.
Las empresas madereras pertenecientes a la fundación Arume se comprometen a mantener los precios de la madera comercial en el caso de las superficies quemadas durante la vaga de incendios en Ourense.
La asociación, que conforman más de 50 entidades públicas y privadas, considera necesaria esta medida «dada a gravidade da situación e en apoio ás comunidades de montes veciñais e propietarios afectados», y recalca la importancia de retirar la madera quemada lo antes posible, pues las taladas «cumprirán unha función fitosanitaria, e son prioritarias para evitar a extensión de pragas e enfermidades no monte».
Además, Arume anunció que Abanca, entidad patrona de la fundación, sumará un millón de euros a la línea de financiación de ayudas a los afectados de los incendios, y será la propia asociación quien asesore al banco en su donación.
- Ourense volverá a ser el punto de encuentro de la música ‘indie’
- El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos
- Disputa en Bande por la retirada de carteles de homenaje a represaliados
- La vuelta al gimnasio no espera al otoño
- Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias
- Ilusión y expectativas en el arranque de la etapa universitaria en el campus
- Iniciando a los futuros aviadores de Galicia
- El PP busca un autobús para el centro de salud de A Ponte