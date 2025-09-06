Alimagro pone en valor la patata

Xinzo de Limia acoge este fin de semana la VI Feira do Agro da Limia, Alimagro, una cita ya consolidada en el calendario del rural gallego que reúne a productores, empresas y administraciones en torno a uno de los cultivos más emblemáticos de la comarca: la patata.

Durante la jornada inaugural, el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, destacó el peso de este tubérculo en Galicia, especialmente en la comarca da Limia, donde cuenta con una figura de calidad reconocida: la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia.

Esta IXP agrupa actualmente a 80 productores y 13 almacenistas, con una superficie de cultivo cercana a las 600 hectáreas. Por lo que recordó que solo en el año 2024 se comercializaron más de 5,2 millones de kilos de patata con esta certificación, alcanzando un valor económico estimado de 3,1 millones de euros, demostrando que no solo A Limia, sino también su feria, Alimagro se consolida como un espacio clave para el potencial del agro gallego.