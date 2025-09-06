Alfombra floral para la patrona de O Ribeiro

a confección anual de la alfombra floral en honor a la Virxe do Portal es ya un desafío para la Asociación de Mulleres Rurais Nosa Señora do Poral de Ribadavia. El encarecimiento de las flores y la disminución de voluntarios jóvenes complican la tarea de mantener viva esta tradición que se remonta a medio siglo.

Este año, los preparativos ya están en marcha para la elaboración de una alfombra que medirá aproximadamente 37 metros de largo por 8 de ancho, y que se realizará este domingo a las 19.00 horas. La presidenta de la asociación, María Martínez, explica que el precio de las flores ha subido más de un 50 % respecto al año pasado, mientras que las hortensias, que suelen recibir de los vecinos, escasean debido a las altas temperaturas de agosto.

La asociación confía en que la misa dedicada a las madres, en la que cada una lleva una flor— mínimo— por cada hijo, aporte la cantidad necesaria para la ofrenda. Para esta edición, solicitaron en las misas y la novena flores blancas, preferiblemente margaritas, claveles y rosas.

La responsabilidad de la ofrenda recae este año en el Concello de Beade, que junto al Concello de Ribadavia colaborará con la asociación, ya que, como lamenta Martínez, “no tenemos ingresos para comprar flores”. Además de las flores, la asociación reclama la ayuda de voluntarios, especialmente jóvenes, pues muchos de los actuales tienen dificultades para trabajar de rodillas en la calle.

Desde el Concello de Ribadavia informan que los preparativos comenzaron el jueves pasado, cuando una quincena de personas iniciaron el proceso de deshacer el mirto, único material que puede manipularse con antelación. En esta edición, se emplearán margarita amarilla, clavel blanco, posos de café y otros elementos naturales para completar la alfombra.

Las celebraciones continuarán el lunes con la procesión, misa solemne y concierto de la Banda A Lira de Ribadavia, culminando la jornada con fuegos artificiales y una verbena organizada por Gin Toni’s. El martes, día grande de la patrona, se celebrará la misa y la recogida de la Virgen, acompañadas por la Banda de Guerra Brilat Galicia VII.