Un accidente entre un coche y un camión corta la A-52 en Allariz

Un accidente entre un coche y un camión a primera hora de esta mañana a la altura de Allariz se ha saldo con la circulación interrumpida en la A-52 y una persona herida.

El siniestro se produjo, según informan desde el 112 Galicia, a las 6:35h de este sábado cuando un turismo y un camión colisionaban en el kilómetro 210 de la autovía de las Rías Baixas. El choque provocó que el camión quedase volcado y que el conductor del coche resultase herido.

Además, desde la DGT informan que, mientras se procede a la retirada del tráiler, la circulación en la A-52 dirección Benavente permanecerá cerrada y desviada por la N-25