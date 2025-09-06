Abierto el plazo de inscripción para las escuelas deportivas juveniles en Paco Paz
Tendrán varias novedades este curso para los niños de entre 3 y 17 años
REDACCIÓN
Ourense
La Diputación de Ourense ya ha abierto el plazo para poder inscribirse en alguno de las actividades que ofertan dentro de su programa de escuelas deportivas, teniendo como novedad este año, patinaje artístico, minibalonmano y kárate.
Darán comienzo el día 1 de octubre y están dirigidas a niños de entre 3 y 17 años los que podrán participar en actividades como fútbol sala, tenis de mesa, baloncesto, psicomotricidad, remo, indoor, volei, breaking, iniciación a la gimnasia , kung-f o clases de baile que se ofertan en modalidad kids y junior.
Las inscripciones están disponibles on-line o acudiendo al Paco Paz de forma presencial.
