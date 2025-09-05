La Xunta recibe primeras peticiones de ayudas tras los devastadores incendios

Tras el verano más devastador en términos medioambientales, la Xunta de Galicia promete redoblar sus esfuerzos para apoyar a quienes lo han perdido todo. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, recorrió ayer algunos de los municipios más afectados —Rubiá, San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras, Petín y O Bolo— para escuchar a los vecinos, evaluar los daños en sus hogares y explicar las nuevas líneas de ayudas activadas por el Ejecutivo Gallego.

El BNG mostrando los montes calcinados de A Rúa. | FdV

La ola incendiaria de agosto arrasó más de 96.500 hectáreas en Ourense, una cifra histórica que convierte este verano en el más destructivo, por número de superficie forestal calcinada, desde que hay registros. La provincia fue así epicentro de una crisis sin precedentes que dejó desalojos, confinamientos, heridos y numerosas infraestructuras dañadas.

Por ello, en cuanto a las viviendas,la conselleira recordó que la Xunta ya ha recibido solicitudes de ayuda en varios municipios: seis en Vilamartín de Valdeorras, dos en Petín, una en Cualedro y otra en Quiroga, y más de medio centenar de personas han solicitado información sobre estas ayudas que cubren hasta 150.000 euros en vivienda habitual —132.000 euros para rehabilitación más 16.200 euros para menaje—, y 66.000 euros más 5.400 euros en caso de segunda residencia

Sufragan el alquiler

Además, destacó que la Xunta asume el 100 % del alquiler temporal, y se otorgarán hasta 600 euros adicionales para gastos de alojamiento, transporte o desplazamiento, con la posibilidad de adelantar la totalidad de la ayuda para agilizar las reparaciones.

En una de las 16 oficinas habilitadas para asesorar a los afectados, se informó que quienes lo soliciten podrán contar con una memoria técnica elaborada por la Xunta, que valore los daños y el coste de rehabilitación, y así facilitar la tramitación. De este modo, Martínez Allegue reafirmó el compromiso institucional con «rapidez y eficacia», para que los vecinos puedan comenzar cuanto antes la reconstrucción de sus hogares.

Críticas desde la oposición

Desde la oposición, el BNG ha calificado de «insuficientes» las medidas anunciadas por la Xunta para ayudar a los damnificados por la ola de incendios . La portavoz nacional, Ana Pontón, se desplazó a la comarca de Valdeorras, una de las más castigadas por los fuegos, para evaluar sobre el terreno la situación y reunirse con representantes de sectores especialmente afectados, como el vitivinícola o el agroganadero.

Acompañada por la alcaldesa de A Rúa, María Albert, y otros cargos comarcales, Pontón reclamó aumentar las ayudas para vivienda habitual hasta los 200.000 euros, activar una nueva línea de 6.000 euros para autónomos y cooperativas destinada a gastos difíciles de justificar, e incluir el lucro cesante entre los conceptos subvencionables. «Es una catástrofe que tiene que ser un punto de inflexión para reordenar el territorio y cambiar el modelo forestal», defendió, subrayando la necesidad de crear un fondo extraordinario para garantizar franjas de seguridad de hasta 100 metros en los núcleos de población.

Además, Pontón acusó al Gobierno de Rueda de «negligencia» en la gestión de la emergencia y de «non estar a la altura» del reto que representa la creciente amenaza de los incendios forestales. «La Xunta estuvo desbordada», con «caos e improvisación», denunció de la mano de la alcaldesa de A Rúa que, por su parte, insistió en que «la Xunta se desatendió de la extinción del incendio que afectaba al vertedero, que, además provocaba un riesgo para la salud pública de todos los vecinos».