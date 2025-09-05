Un ano más Celanova recuerda a sus ilustres escritores y entrega el XLI Premio Celanova, Casa dos Poetas a Sarabela Teatro. El acto comenzará con una recepción en la Plaza Mayor de la compañía galardonada y los invitados, entre los que están representantes institucionales y numerosos personeros vinculados al mundo de la cultura. A las 11.30 será la ofrenda floral, a las 12.00 la entrega del premio en el Refectorio del Monasterio (claustro barroco). La jornada concluirá con el Himno Gallego a cargo de la Banda de Gaitas de Celanova.