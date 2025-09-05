Un tesoro de música e historia

El Concello de Xunqueira de Ambía presume de tener en la Colegiata Santa María La Real un órgano que es del siglo XVIII y considerado uno de los mejores de España. Tiene instaurado un Ciclo de Órgano y Música Antigua que lleva 36 años ininterrumpidos, y este domingo es el último concierto de este año. «Ello quiere decir que el órgano está en condiciones», apunta el alcalde, José Luis Gavilanes.

De su mantenimiento se encarga el Concello, y «necesita más cosas pero ponerse a desmontarlo es una inversión grande, se necesitaría casi 200.000 euros y estaría un año o más inservible». También requiere manos expertas y «hay pocas». Afirma que tiene todas sus piezas originales, y «no como otros que les metieron un equipo electrónico dentro». Se afina una vez al año, por un organero que llega desde Madrid o Salamanca. En el año 1981 se reparó con financiación de la Diputación, tras 50 años inservible, y desde entonces se hacen conciertos y en 1989 se formalizó este ciclo de música. No obstante, apunta que necesita ajustes en general.

Así, este domingo el Ciclo de Órgano y Música Antigua, una de las citas culturales más longevas de Galicia, ofrece, a las 20.00 horas, la actuación del organista, pianista y musicólogo burgalés, Antonio Baciero.