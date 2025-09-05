Ribadavia abre su Festa do Portal con la banda Burning

Ribadavia inaugura hoy sus Festas do Portal con un concierto de la histórica banda Burning, que traerá a la villa un repertorio cargado de clásicos.

El alcalde, César Fernández, apunta que este concierto «será sin duda uno de los platos fuertes». Además, la jornada de apertura incluirá actividades de calle y verbena, marcando el inicio de una programación que se prolongará hasta el martes, día de la patrona de O Ribeiro, la Virxe do Portal, con más de 30 actividades para todas las edades, entre tradición, cultura y música. Una de las grandes citas de estas fiestas tendrá lugar el domingo con la confección de la alfombra floral.