El PSOE urge al Concello de Ourense elaborar un Plan de Emergencias Municipal
Los socialistas piden hoy, mediante moción en el pleno, la dotación del plan con presupuesto propio, participación ciudadana y protocolos ante incendios
El grupo municipal socialista de Ourense registró una moción que será debatida hoy en la sesión plenaria ordinaria del Concello, en la que insta al ejecutivo local a elaborar y aprobar un Plan de Emergencias Municipal.
Natalia González Benéitez, portavoz del PSdeG, destacó que se trata de una herramienta clave para la planificación preventiva, que permite identificar riesgos en el territorio, analizar recursos humanos, materiales y técnicos disponibles, y establecer protocolos claros de actuación ante situaciones de emergencia como evacuaciones, confinamientos o coordinación interinstitucional.
Aunque la Xunta de Galicia proporciona una guía técnica para la elaboración del PEMU, que define los contenidos mínimos y requisitos formales, Ourense —la tercera ciudad más grande de Galicia— sigue sin contar con un plan de este tipo en vigor, lo que, según González Benéitez, pone en riesgo la seguridad de la población ante incendios u otras contingencias.
El texto registrado señala que varios concellos gallegos ya disponen de un PEMU aprobado y en funcionamiento. Así pues, los socialistas piden que la elaboración ourensana se realice con la coordinación de Protección Civil, Policía Local, Bomberos , que se le asigne un presupuesto y que se cree una junta técnica para supervisar y promover la participación ciudadana, formación y simulacros.
- El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos
- La vuelta al gimnasio no espera al otoño
- Placeros de As Burgas, siete años de espera sin poder volver «a casa»
- Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias
- El vertedero de A Rúa, en proceso de extinción tras dieciocho días ardiendo
- El PP busca un autobús para el centro de salud de A Ponte
- El día después del fuego: Oímbra, Larouco y Chandrexa planifican su recuperación
- Detenidos tres jóvenes por una brutal agresión para robar un móvil en Ourense