El PSOE urge al Concello de Ourense elaborar un Plan de Emergencias Municipal

El grupo municipal socialista de Ourense registró una moción que será debatida hoy en la sesión plenaria ordinaria del Concello, en la que insta al ejecutivo local a elaborar y aprobar un Plan de Emergencias Municipal.

Natalia González Benéitez, portavoz del PSdeG, destacó que se trata de una herramienta clave para la planificación preventiva, que permite identificar riesgos en el territorio, analizar recursos humanos, materiales y técnicos disponibles, y establecer protocolos claros de actuación ante situaciones de emergencia como evacuaciones, confinamientos o coordinación interinstitucional.

Aunque la Xunta de Galicia proporciona una guía técnica para la elaboración del PEMU, que define los contenidos mínimos y requisitos formales, Ourense —la tercera ciudad más grande de Galicia— sigue sin contar con un plan de este tipo en vigor, lo que, según González Benéitez, pone en riesgo la seguridad de la población ante incendios u otras contingencias.

El texto registrado señala que varios concellos gallegos ya disponen de un PEMU aprobado y en funcionamiento. Así pues, los socialistas piden que la elaboración ourensana se realice con la coordinación de Protección Civil, Policía Local, Bomberos , que se le asigne un presupuesto y que se cree una junta técnica para supervisar y promover la participación ciudadana, formación y simulacros.